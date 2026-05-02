El punto clave de la propuesta iraní que no convence a EE.UU. y complica a Trump

TEHERÁN.- Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump rechazara la “última propuesta” iraní para destrabar las negociaciones de paz, desde Teherán no descartaron que se retomen las “hostilidades” con Estados Unidos. Para la República Islámica, la definición quedó ahora en manos de Washington, aunque advirtieron que están preparados tanto para un escenario de guerra como para retomar la vía diplomática.

“Es probable que se reanude el conflicto con Estados Unidos, y los hechos demuestran que no respeta ninguna promesa ni acuerdo”, apuntó este sábado Mohamad Jafar Asadi, inspector adjunto del mando militar central Jatam al Anbiya, citado por la agencia iraní Fars. La declaración del funcionario cobra especial relevancia después de Trump se manifestara insatisfecho con la última propuesta de Teherán.

“Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Si bien no se dieron a conocer oficialmente los detalles de la nueva iniciativa presentada a Estados Unidos, vía Pakistán-mediador en el conflicto- un alto funcionario iraní aseguró que plantea principalmente la apertura del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, postergando para más adelante las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Es justamente la cuestión nuclear, el foco de conflicto principal a la hora de obtener el visto bueno de Estados Unidos para reencauzar las negociaciones. Trump ya se ha manifestado en contra de dilatar estas conversaciones como propone Irán, y en cambio exige que sean incluidas en cualquier acuerdo de paz.

Para Teherán cualquier definición se encuentra ahora del lado de Trump. “Irán presentó su plan al mediador pakistaní con el objetivo de poner fin de manera permanente a la guerra impuesta y ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre la vía diplomática o la continuación del enfoque confrontativo”, declaró el viceministro de Exteriores Kazem Gharibabadi.

“Irán, con el objetivo de garantizar sus intereses y su seguridad nacional, está preparado para ambas opciones”, alertó luego, según la cadena estatal IRIB.

Teherán sostiene que su última propuesta de aplazar las conversaciones nucleares para una etapa posterior representa un cambio significativo destinado a facilitar un acuerdo, según señaló un funcionario del régimen, que habló bajo condición de anonimato.

Siempre de acuerdo a la propuesta, la guerra terminaría con la garantía de que Israel y Estados Unidos no volverían a atacar. Irán abriría el estrecho y Estados Unidos levantaría su bloqueo.

Las futuras conversaciones se centrarían entonces en las restricciones al programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones, e Irán exigiría que Washington reconociera su derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos, incluso si acepta suspenderlo.

“En este marco, las negociaciones sobre la cuestión nuclear, más compleja, se han trasladado a la fase final para crear un ambiente más propicio”, declaró el funcionario.

Trump se enfrenta al riesgo de que el enfrentamiento con Irán se prolongue indefinidamente y deje un problema aún mayor para Estados Unidos y el mundo que el que existía antes de que iniciara la guerra.

Con ambas partes aparentemente seguras de tener la ventaja y sus posiciones muy distantes, no se vislumbra una salida clara, incluso después de que Irán presentara su nueva propuesta.

Un conflicto sin resolver probablemente significaría que las repercusiones económicas mundiales, incluidos los altos precios del combustible en Estados Unidos, persistirían, ejerciendo aún más presión sobre Trump, cuyos índices de popularidad están cayendo, y ensombreciendo las perspectivas de los candidatos republicanos de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

El viernes surgió un rayo de esperanza cuando la agencia estatal de noticias IRNA informó que Teherán había enviado una propuesta revisada a través de mediadores paquistaníes, lo que provocó una caída en los precios mundiales del petróleo, que habían subido drásticamente desde que Irán cerró de facto el estrecho. Trump declaró a la prensa que no estaba satisfecho con la oferta, aunque afirmó que mantenía contactos telefónicos.

Ante la incertidumbre sobre sus próximos pasos y la falta de un objetivo final claro, Trump ha planteado en reuniones privadas la posibilidad de un bloqueo naval prolongado contra Irán, posiblemente durante varios meses más, con el objetivo de reducir aún más sus exportaciones de petróleo y obligarlo a alcanzar un acuerdo de desnuclearización, según declaró un funcionario de la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, ha dejado abierta la posibilidad de reanudar la acción militar. El Comando Central de Estados Unidos ha preparado opciones para una serie de ataques “cortos y contundentes”, así como para tomar el control de parte del estrecho y reabrirlo a la navegación, según informó Axios el jueves.

Fuente: La Nación