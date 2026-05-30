“No damos más, no duermo, no como”: un intendente se quebró en una entrevista tras los despidos que ordenó el Gobierno en el complejo turístico de su ciudad

El Gobierno nacional habilitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender 21 inmuebles del Estado, que incluyen tres terrenos ubicados en la costanera del Embalse de Río Tercero , Córdoba . y decidió echar a los trabajadores del complejo turístico estatal. Tras la ejecución de los despidos, el intendente peronista de la ciudad, Mario Rivarola , se quebró durante una entrevista: "No damos más, no duermo, no como, no nos dan bolilla" .

La gestión de Javier Milei decidió poner a la venta o concesionar un amplio sector la Unidad Turística Embalse, que en total contempla 300 hectáreas forestadas junto al mayor lago de Córdoba, con siete hoteles, solo dos en funcionamiento, 51 cabañas, piletas, un polideportivo, un centro médico y una sede policial, entre otras instalaciones. Pero tras esa resolución de principios de mes, esta semana llegaron las notificaciones de despido a los 45 empleados estatales (15 contratados y 30 en planta).

En ese marco, el intendente Mario "Gato" Rivarola, quién asumió el poder local en diciembre de 2023, se quebró en una entrevista con el streaming de La Voz del Interior . "Tengo tanta angustia; que te corten las rutas, que la gente se quede sin trabajo, estoy muy triste, es como que me supera todo esto. Me voy a Buenos Aires, viajo, hago todo lo que tengo que hacer para hacer las cosas bien. Lo único que necesito es que le den laburo a la gente", sollozó Rivarola.

"La gente está mal y yo no sé qué hacer. No me alcanza para pagar sueldos. No entiendo por qué se ponen tan duros en Buenos Aires y no nos dan bolilla. No nos escuchan al interior del interior. Prefieren comprar un avión de guerra antes que gastar 60 millones de pesos por mes por un año por lo menos para darle laburo a la gente hasta que salgamos adelante en este pueblo", dijo con la voz entre cortada el jefe comunal.

En otro pasaje de la entrevista, el intendente que contó que está internado, lanzó: "Tengo el hospital superado entre el 75 y 100 personas por día estamos atendiendo porque no doy abasto. No duermo, eran las cuatro de la mañana y estaba despierto porque digo: 'No sé qué hacer' . Estoy desesperado, es muy duro", dijo Rivarola y se quebró al aire.

Totalmente en llantos y con la voz quebrada, afirmó: "Estoy muy triste, estoy muy triste porque no me da el cuerpo. No sé qué hacer, te juro, porque no duermo, no como. Estoy internado hace dos días porque ya no sé qué hacer. De la coparticipación me entraron $ 220 millones, de Nación le bajaron la coparticipación a las provincias, la provincia nos tuvo que bajar a nosotros. Tengo $ 330 millones por mes en sueldos, tengo que sacar todos los meses crédito en el Banco de Córdoba para poder pagar los sueldos a los chicos que ganan miseria también. ¿Cómo puede ser?".

Angustiado, no pudo terminar otra idea: "Salgo al patio de mi casa y la gente de enfrente anda vendiendo alfajores...". Cortó con lágrimas y los entrevistadores lo ayudaron a continuar.

Fuente: Clarín