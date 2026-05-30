La cronología del caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

La desaparición de Agostina Vega , la adolescente de 14 años, mantiene en alerta a la provincia de Córdoba desde hace casi una semana. Las autoridades locales ya llevan más de seis días de búsqueda sin resultados: en las últimas horas, se barajaron distintas hipótesis, los investigadores allanaron varios lugares clave para la causa, detuvieron a un sospechoso y se levantó el secreto de sumario que tenía el expediente. “La buscamos con y sin vida”, resumió el fiscal Raúl Garzón, a cargo del caso.

Lo último que se supo de la menor es que el sábado pasado a la noche salió de su casa -ubicada en el barrio Gral. Mosconi de la ciudad capital- y se tomó un remís para ir a “buscar una sorpresa para su mamá”. Al menos eso le dijo a su abuela antes de irse y no volver.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, Agostina se bajó del auto a 6,5 kilómetros de su domicilio. Fue en la esquina de Juan del Campillo y Mariano Fragueiro, en el barrio Cofico. Allí, se encontró con Claudio Gabriel Barrelier , el único arrestado, quien pagó el viaje y la recibió. El hombre es empleado municipal y tenía una relación de amistad con la madre de la víctima.

Tras bajarse en esa intersección, Agostina fue captada una vez más por una cámara de seguridad. Fue ingresando a una vivienda ubicada en Juan del Campillo al 800, a dos cuadras de donde la dejó el remís. Era la casa de Barrelier, que se convirtió en uno de los lugares clave para la causa. El dato llamativo es que la imagen muestra a la menor entrar, pero no hay ningún video en el que se la vea salir de allí.

El domicilio fue uno de los puntos allanados por las autoridades este viernes. El procedimiento se ordenó a partir de la denuncia de vecinos que dijeron haber escuchado y visto movimientos adentro durante la madrugada. En el marco del operativo, se encontró a tres mujeres que estaban allí y fueron trasladadas a una comisaría. No trascendieron detalles.

Asimismo, el fiscal Garzón recibió una pista que lo llevó a montar un rastrillaje de más de siete horas en un descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba.

Fuente: Infobae