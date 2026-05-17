Ni romero ni laurel: la planta que absorbe humedad en invierno y cada vez más personas ponen en el baño

Es probable que en algún momento hayas tenido que lidiar con la humedad en el baño , los espejos empañados o ese olor a encierro que aparece durante el invierno. Esto es muy común, sobre todo en ambientes con poca ventilación y donde el vapor se acumula constantemente.

Aunque muchas personas recurren a deshumidificadores, aerosoles o bicarbonato como soluciones caseras, estas opciones no siempre son las más prácticas y, además, requieren mantenimiento constante para que realmente funcionen.

Por fortuna, existe una planta resistente y decorativa que ayuda a absorber parte de la humedad ambiental de manera natural, sin ocupar demasiado espacio y con muy pocos cuidados.

La mejor opción es el potus. Esta planta tropical se convirtió en una de las más elegidas para interiores porque tolera perfectamente ambientes húmedos, necesita poca luz y ayuda a mejorar la calidad del aire.

Además, sus hojas absorben parte de la humedad del ambiente y aportan sensación de frescura visual, algo muy buscado durante el invierno cuando los espacios suelen sentirse más cerrados.

Muchos especialistas en jardinería coinciden en que la clave está en elegir plantas adecuadas para cada ambiente, no solamente decorativas. El potus resiste muy bien los cambios de temperatura y la humedad típica de los baños, lo que ayuda a mantenerlo saludable durante más tiempo.

Las condiciones del baño suelen ser ideales para este tipo de plantas tropicales. Esto hace del potus una alternativa simple, económica y cada vez más elegida para decorar y mejorar los espacios interiores durante el invierno.

Fuente: TN