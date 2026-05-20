Ni Puerto Madero ni zona norte: un desarrollador vendió 75 departamentos en menos de dos semanas

“ En menos de 15 días se vendieron 75 unidades", la afirmación que corresponde a la comercialización de un mismo proyecto no es algo común, menos en un mercado inmobiliario en pozo que todavía se mueve con cautela y en un emprendimiento de la zona sur .

No se trata de Puerto Madero ni de un corredor premium consolidado de la zona norte , sino de Hudson , una zona que apuesta a transformarse con un masterplan de gran escala.

No es habitual . Mucho menos en una zona que todavía está en proceso de consolidación y que apuesta a convertirse en una nueva ciudad integrada del sur del conurbano.

El proyecto corresponde al desembarco en el sector inmobiliario del holding de empresas financieras Grupo IEB, con presencia en la bolsa local y en mercados internacionales, que, a través de IEB Construcción, desarrolla Puerto Nizuc .

Se trata de un emprendimiento de 360 hectáreas de más de US$300 millones de inversión del estilo de Nordelta, pero en el sur de Buenos Aires.

Ubicado sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 31,5 y con salida al Río de la Plata, la velocidad de comercialización sorprendió incluso dentro del sector . La primera torre, con 50 unidades , se vendió íntegramente en apenas cinco días y antes del lanzamiento oficial. Luego, con la llegada del segundo edificio, del que ya se vendieron 25 más, sumaron 75 departamentos colocados en menos de 15 días.

Detrás del fenómeno hay varios factores. Uno de ellos tiene que ver con el esquema financiero que tienen . En este caso, a diferencia de otros emprendimientos tradicionales que dependen de la venta de las unidades para avanzar con la obra, el proyecto cuenta se financia a través del Fondo Inmobiliario de Puerto Nizuc (PNIZF), creado y administrado por Invertir en Bolsa. Eso implica que el capital para construir ya está disponible desde el inicio y que las obras no quedan atadas al ritmo comercial.

“Los valores de venta de las unidades rondan los US$3000/m² y estamos hablando de tickets promedio de US$250.000 ”, explicó Juan Ignacio Abuchdid, líder de Grupo IEB a LA NACION , a la vez que agregó: “El fondeo anticipado permite una velocidad de obra constante, eliminando el riesgo financiero para el inversor y transformando la especulación en una estrategia de capitalización segura”.

El desarrollo contempla cuatro edificios ya en obra y una quinta torre próxima a lanzarse . En total son unas 200 unidades las que se están construyendo actualmente, con una inversión estimada de US$55 millones que abarca solo los edificios residenciales (entre construcción y tierra).

Las unidades son de dos, tres y cuatro ambientes desde 70m², además de dúplex con terrazas privadas. El esquema de financiación es de 72 cuotas pactadas a dólar futuro en $1800.

Otro punto clave del desarrollo es que no se plantean únicamente viviendas, sino una ciudad integrada . El masterplan incluye centro comercial, polo gastronómico, centro médico, oficinas corporativas, colegio y un polideportivo que promete ser el más grande de Latinoamérica.

Las torres tienen fecha estimada de entrega para enero de 2028 . “Este hito confirmó la demanda retenida por productos que combinen ubicación estratégica, diseño funcional y, sobre todo, respaldo institucional”, finalizó Abuchdid.

Fuente: La Nación