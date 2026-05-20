Cíclicas: el nuevo videopodcast de Nosotras y OHLALÁ para entender el ciclo menstrual

En los últimos años, el ciclo menstrual comenzó a ganar visibilidad en redes sociales y espacios de conversación pública. Sin embargo, persisten dudas, desinformación y vacíos en torno a la salud femenina, tanto en la adolescencia como en la adultez.

En ese contexto, OHLALÁ presenta “Cíclicas” , un ciclo impulsado por Nosotras y producido por LA NACIÓN Content Lab , que propone abordar el ciclo menstrual desde una perspectiva integral, con información médica, experiencias en primera persona y herramientas prácticas.

La propuesta se desarrolla en cuatro episodios que recorren diferentes momentos de la vida vinculados al ciclo menstrual: desde la primera menstruación hasta la transición hacia la menopausia.

Con la conducción de Maia Glantz , cada capítulo combina la participación de especialistas con invitadas que aportan su experiencia personal, con el objetivo de ofrecer una mirada accesible sobre temas que históricamente estuvieron atravesados por el silencio o la falta de información.

Participan Ceci Belgoff , microbióloga y embrióloga, conocida como “La Chica del Ciclo” en las redes ( @cecibelgoff ), Carolina Barcia ( @carolacuenta ), periodista; Charo Paz ( @charopaz ), especialista en nutrición hormonal; Marti Torn ( @marti.torn ), health coach; y Juli León ( @madreinargentina ), creadora de contenido.

La conversación gira en torno al inicio del ciclo menstrual : cómo acompañar a niñas y adolescentes en este momento clave y cuál es el rol de la ESI y de las familias (mamás, papás, hermanos y también varones cercanos) en la construcción de una experiencia más informada y positiva. También, las invitadas proponen un momento didáctico para aprender cómo se usan las toallitas, tampones y protectores diarios, derribando mitos.

Un episodio para hablar sin tabúes sobre la salud ginecológica en la edad reproductiva : hormonas, flujo vaginal, síndrome premenstrual, endometriosis, molestias, infecciones y deseo.

Además, se incorpora una mirada sobre el cuerpo durante el embarazo: ¿el ciclo continúa?, ¿qué cambia?; y se abre la conversación sobre la importancia de la nutrición con foco en las hormonas . Finalmente, un momento didáctico para entender cómo son las toallas post parto, y cómo colocar los protectores mamarios para lactancia.

Partiendo de una idea clave de que las mujeres no son iguales todos los días, las invitadas exploran cómo adaptar el movimiento y el descanso a cada fase del ciclo menstrual . ¿Es el mismo entrenamiento durante todo el mes? ¿Por qué cambia la energía y la fuerza?

También ponen el foco en la vida real: cómo llevar esta información a rutinas atravesadas por el trabajo, la maternidad y las múltiples exigencias cotidianas. Además, un recorrido didáctico sobre el uso de protectores diarios y la higiene íntima.

Antes de la menopausia, el cuerpo empieza a manifestar cambios: variaciones en el ciclo, alteraciones del ánimo, sequedad, cansancio, entre otros síntomas que muchas veces se confunden o se minimizan.

En este episodio las invitadas ponen en palabras la perimenopausia, derriban mitos y ofrecen herramientas para transitar esta etapa con mayor información, conciencia y bienestar. Con aval profesional, desmitifican el uso de los protectores multifluidos y enseñan las particularidades de la higiene íntima en esta etapa.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.

Fuente: La Nación