La jueza Servini denunció a su par Federico Villena por “incesantes llamados y mensajes con amenazas”

Con fecha del 19 de mayo y adjuntando sobre papel madera con prueba documental en su interior, la jueza federal y también, del fuero electoral, María Servini, denunció al juez Federico Villena quien se desempeña en la jurisdicción de Lomas de Zamora, por llamados telefónicos "incesantes" y mensajes en tono amenazantes.

El texto judicializado se presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones, responsable de realizar los sorteos de las denuncias ingresadas para así, iniciar -en caso de que lo amerite-, la correspondiente investigación.

Son cuatro páginas la denuncia radicada por la titular del Juzgado Federal 1 de Comodoro Py y que apuntan contra el juez de Lomas de Zamora.

"La que suscribe, Dra. María Romilda Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 con competencia electoral, por la presente, deseo presentar a V.E. el contenido de mensajes amenazantes e intimidatorios, enviados a mi teléfono celular" , sostiene la denuncia a la que accedió Clarín.

Dichas intimidaciones, según consta en el escrito, fueron realizadas por el Juez Federico Villena, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

Al respecto de ese comportamiento, la magistrada sostiene en su presentación si bien desconoce el motivo de "tal afrenta siento el deber de denunciarlas ya que en forma reiterada durante los días 11 y 12 del corriente mes de mayo".

Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, se tratarían de 19 llamados telefónicos al celular de la jueza María Servini recibió. "Me he sentido atemorizada y acosada, no solo por los mensajes sino además por los incesantes llamados", detalla.

Los llamados telefónicos se alternaban con mensajes de texto que decían: “Atendeme, a mí me tenés que atender".

Lo mensajes a través de los cuales el juez Villena se queja de que María Servini "habría hablado mal de él", se encuentran certificados ante escribano público y adjuntados a la denuncia.

En ninguna de todas las 19 veces en las que el juez Villena llamó a la Magistrada, ésta atendió el teléfono, pero dejó constancia en la justicia federal de esos infructuosos intentos de comunicación.

De la misma manera, el día 13 del corriente mes de mayo, "aproximadamente a las 07.00 horas, han tocado en forma incesante e insistente el portero eléctrico de mi casa, sumando esto un nuevo agravio a mi tranquilidad", relató en su denuncia la jueza federal.

Con el sorteo correspondiente de la presentación judicial, la causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo quien este martes pidió certificar con otra causa donde está mencionado Villena y que tiene a su cargo el magistrado -también de Comodoro Py-, Marcelo Martínez De Giorgi.

Entre las medidas sugeridas por la jueza federal y del fuero electoral, se menciona que a efecto de acreditar una posible conexidad, se debe realizar una "amplia certificación de las causas que se encuentran radicadas en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 8 de la Capital Federal".

Este paso es el que cumplió el juez Lijo cuando le cayó la denuncia, y se requirió que se "contemple un detalle de sus objetos procesales y estados procesales actuales", respecto a dos causas.

En cuanto a la documental acompañada, pidió que "se agregue prueba instrumental las copias certificadas ante Escribano Público" de todos lo denunciado, "para que tome conocimiento y avalar lo expresado en párrafos anteriores", concluye la denuncia penal.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín