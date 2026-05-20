“Su madre debía protegerla”: el pedido de justicia de la madrina de la nena que murió en Santiago del Estero

En medio de la conmoción por la muerte de una nena de 10 años en Santiago del Estero , la madrina de la víctima publicó un desgarrador pedido de justicia en las redes sociales. El padrastro de la nena permanece detenido , señalado como el presunto responsable de la muerte de la chica.

“ 10 años tenía mi ahijada , 10 años. Florencia Ovejero asesinada a golpes el 17/05/2026 por su padrastro y por quién debía protegerla, su madre. Ambos culpables ”, escribió la madrina de la pequeña en una publicación en Facebook.

Junto a la dura acusación contra la madre de la nena por “encubridora” y a su pareja por “asesino” , la mujer compartió una imagen suya, cargandola en brazos cuando era bebé , y agregó unas palabras para pedir que se tomen las medidas correspondientes: “Que la Justicia de Termas y de Santiago del Estero actúe como corresponde”.

Por el caso están siendo investigados René Orlando Bulacio , de 47 años y padrastro de la nena, junto a la madre, Viviana Soledad Ovejero , de 26 años. El resultado de la autopsia reveló que la víctima presentaba múltiples heridas en el cuerpo y un grave golpe en la cabeza , que resultó ser fatal.

Además, los investigadores determinaron que la nena sufría golpizas constantemente, por lo que el hombre fue detenido este lunes e imputado por “homicidio agravado por el vínculo” . En paralelo, la fiscalía confirmó que la madre sabía de los episodios de agresión pero nunca lo denunció.

En un primer momento, ambos adultos llevaron a la pequeña al hospital diciendo que llevaba varios días con tos y sin ingerir sólidos, pero que por su situación económica no pudieron llevarla al médico antes. A pesar de eso, el fiscal Rafael Zanni notó inconsistencias en el relato, ya que la nena presentaba lesiones visibles.

El juez de Río Hondo y Jiménez, Diego Vittar , ordenó a los efectivos policiales llevar a cabo un allanamiento en el domicilio familiar, con objetivo de secuestrar diversos elementos vinculados al presunto crimen.

Fuente: TN