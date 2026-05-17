Neymar fue víctima de un insólito error arbitral: lo sacaron del partido y no pudo volver a entrar

En medio de las dudas sobre si Neymar estará o no en el Mundial 2026 que se disputará a partir del próximo mes, el astro brasileño protagonizó este domingo una curiosa situación cuando Santos , en su casa, disputaba el partido contra Coritiba por la 16a. fecha del Brasileirao , encuentro que finalizó con una dura derrota del conjunto local por 3 a 0 . El 10 de la selección fue reemplazado en el segundo tiempo ¡por un error arbitral!

Cuando transcurrían 22 minutos de la etapa complementaria, y Santos ya perdía por goleada, Neymar se retiró unos instantes hacia la línea de cal para ser atendido por una molestia física que lo tenía a maltraer .

Fue entonces que el cuarto árbitro levantó el cartel electrónico para un cambio y lo que se leía allí sorprendió al jugador de la selección: con el número 10 iluminado, se indicaba que Neymar debía abandonar el partido para que, en su lugar, ingresara el juvenil Robinho Júnior.

Sucedió que su director técnico jamás había pedido que ese fuera el cambio y fue el cuarto árbitro el que se confundió . Sin embargo, cuando el error fue advertido, ya nada se podía hacer: el suplente ya había ingresado al campo de juego, por lo que, de acuerdo al reglamento de la FIFA, la modificación se volvió irreversible .

Incrédulo, Neymar entró en un estado de total furia. Fuera de sí, ingresó a la zona técnica para increpar al cuerpo arbitral y le mostró a las cámaras de la transmisión oficial el papel con las modificaciones que había propuesto su DT, donde no figuraba que él estaba en los planes para salir del partido en ese momento.

El entrenador italiano Carlo Ancelotti , a cargo de la selección de Brasil, anunciará este lunes su lista final de 26 jugadores para la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026, con Neymar como la gran interrogante . En medio de la expectativa, el 10 del Peixe no pudo contener el llanto este domingo cuando escuchó emocionado el himno de su país antes del inicio del partido contra Coritiba, formado entre los titulares.

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Fuente: La Nación