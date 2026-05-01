Netflix, en mayo: Caro Pardíaco, Lucrecia Martel y la nueva serie de los creadores de Stranger Things, entre los estrenos del mes

Comienza mayo y Netflix tiene preparados varios lanzamientos que vale la pena descubrir. Ante todo el esperado documental de Lucrecia Martel , que luego de su estreno en cines llega a la plataforma. Pero este mes también serán protagonistas los hermanos Matt y Ross Duffer con su nueva propuesta, como así también una divertida comedia protagonizada por Julián Kartún , junto a un original policial inglés.

A continuación, un listado con las producciones más importantes que aterrizan en la plataforma durante los próximos días.

Inspirado en un caso real que llevó adelante un grupo de oficiales británicos, Leyendas hace foco en la lucha contra el narcotráfico que inundó las calles londinenses durante los años noventa . En ese contexto no fue un equipo de expertos policías, sino un escuadrón de agentes de aduana quienes decidieron tomar el toro por las astas y llevar adelante una investigación con el fin de desmantelar la distribución de droga en la capital inglesa.

Sin ningún tipo de experiencia en los trabajos de campo, pero con el ímpetu de lograr su misión, estos agentes elaboraron nuevas identidades y se infiltraron en distintas bandas dedicadas a la venta de droga.

La primera temporada de Leyendas estará disponible a partir del 7 de mayo.

Tomando como partida el libro homónimo escrito por Shelby Van Pelt, Criaturas luminosas cuenta la asombrosa amistad que desarrolla una mujer de 70 años con Marcellus, un pulpo gigante proveniente del Pacífico .

Tova (Sally Field) es una viuda cuyo trabajo consiste en limpiar el acuario de su pueblo, y durante las noches ella comienza a establecer una inesperada relación con el octópodo ( una trama que remite ligeramente a La forma del agua , el oscarizado film de Guillermo del Toro ). El triángulo de protagonistas lo completa Cameron (Lewis Pullman), un joven conflictuado que llega al con la intención de encontrarle respuesta a un drama familiar. Sin saberlo, tanto Cameron como Tova verán sus vidas cambiadas a partir de la presencia del enigmático pulpo.

La película Criaturas luminosas estará disponible a partir del 8 de mayo.

Acción, drama, persecuciones, explosiones y robos a gran escala. Netflix puso en juego dichos elementos en numerosas series, siempre con buenos resultados, y ahora la plataforma streaming recurre nuevamente a esta fórmula para llevar adelante el enfrentamiento entre un ladrón de guante blanco y un afilado detective .

En Némesis , un agente de Los Ángeles busca exhaustivamente descubrir la identidad detrás del responsable de una serie de ingeniosos robos. En la vereda opuesta, se encuentra un audaz delincuente que sin necesidad de emplear armas de fuego o violencia, logra todos sus hurtos de forma elegante . Según contó la creadora de esta ficción, Courtney Kemp, aquí su intención es la de revertir el orden natural y llevar al espectador a empatizar con el ladrón y no con el detective, ya que el agente es quien tiene los rasgos propios de un villano, mientras que el delincuente se presenta como un hombre de principios sólidos.

La primera temporada de Némesis estrena el 14 de mayo.

El carismático delincuente de La casa de papel apodado Berlín ( Pedro Alonso ) regresa para dar otro temerario golpe. Luego de protagonizar un robo en París , ahora el personaje se traslada a Sevilla para el hurto de La Dama de Armiño , una obra icónica de Leonardo Da Vinci .

Berlín reúne una vez más a un experto grupo de delincuentes para urdir un plan que le permita sustraer la mencionada obra. La aristocracia andaluza, los museos con sus numerosos protocolos de seguridad e incluso el poder político serán los muchos obstáculos que Berlín deberá vencer (más a base de ingenio que de fuerza) para dar uno de los golpes más temerarios de su extensa carrera delictiva .

La segunda temporada de Berlín y la Dama de Armiño estará disponible a partir del 15 de mayo.

Desde hace varios años, el músico y comediante Julián Kartún encontró en Caro Pardíaco a uno de sus mejores personajes. Esa influencer frívola, que desde su torpeza refleja con afilado sentido del humor a una buena parte del mundo que habita en redes, es una figura humorística clave para comprender esta época . Y su elevadísima popularidad en cada una de sus apariciones derivó en la producción de una serie propia.

En Carísima , la protagonista está a punto de enfrentar una crisis muy seria. Le faltan pocos días para cumplir 30 años, y no solo eso, sino que también tiene que organizar un ambicioso evento en el que nada puede salir mal. Pero la vida profesional de Caro no será el único de sus problemas, porque su corazón también dará un vuelco con la aparición de Leo ( Alex Pelao ), un hombre de múltiples personalidades que flechará a la influencer. De esa manera, y ante un horizonte atravesado por conflictos de toda índole, Caro Pardíaco deberá demostrarse a ella misma y al mundo que es una mujer que todo lo puede.

La primera temporada de Carísima estará disponible a partir del 20 de mayo.

Con Stranger Things cada vez más a la distancia, sus creadores -los hermanos Matt y Ross Duffer- tienen ahora el desafío de mantener ese mismo nivel de calidad para sus nuevas historias. Y en este futuro aparece The Buroughs , una propuesta anclada en el terror y el suspenso .

Aquí la acción transcurre en un lujoso centro de retiro, en el que habitan adultos mayores con el objetivo de descansar y disfrutar de su tiempo en actividades ociosas y edificantes. Pero contra todo pronóstico, un grupo de octogenarios se enfrentará a una amenaza inesperada que los obligará a formar un improbable equipo contra un misterioso mal . Dentro el grupo se encuentran un antiguo periodista, un espiritista, un doctor y un antiguo mánager musical. Alfred Molina, Geena Davis, Bill Pullman, Jena Malone, Alfre Woodard y Clarke Peters encabezan esta serie sobrenatural, cuya primera temporada de ocho episodios, buscará consolidarse como uno de los grandes éxitos del mes.

La primera temporada de The Buroughs estrena el 21 de mayo.

Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike son los protagonistas de esta sátira en la que un hombre debe cambiar drásticamente su manera de relacionarse con las mujeres.

El protagonista aquí es un poderoso empresario que tiene tanto dinero y poder como falta de respeto por las mujeres . Sin embargo, esa situación cambia cuando luego de un accidente, él despierta en un mundo en el que son las mujeres quienes ocupan los espacios de poder , dejando a los hombres relegados a funciones menores. El techo de cristal ahora es un límite que sufren los varones, y el protagonista tendrá entonces que padecer en carne propia toda clase de situaciones de las que antiguamente él solía ser el victimario.

La película Las damas primero estará disponible a partir del 22 de mayo.

A casi diez años de su última película ( la extraordinaria Zama ), Lucrecia Martel estrenó en 2025 Nuestra tierra , un título que ahora llega a Netflix. En este documental, la realizadora toma como puntapié del relato el asesinato de Javier Chocobar, un referente indígena de Chischagasta, una zona de Tucumán. Dicho crimen fue registrado en video, y a partir de ese documento se llevó a cabo un juicio contra los responsables y sus vínculos con distintos nombres del poder local.

Pero al margen de la barbarie que se cobró la vida de Chocobar, Martel va mucho más allá y reflexiona sobre la usurpación territorial, desde épocas coloniales y hasta la actualidad . Con un valioso trabajo de documentación, la realizadora salteña lleva adelante un poderoso relato que indaga en las propias raíces de la Argentina.

El documental Nuestra Tierra estrena el 24 de mayo.

El de los policiales nórdicos es un género en sí mismo que cautiva a un público que busca con avidez este tipo de propuestas. Y durante mayo, Netflix estrenará El caso Hartung: el juego del escondite , un thriller que transcurre en Copenhague y que gira alrededor de la desaparición de una mujer, y un asesino en serie que utiliza una rima infantil como la macabra firma para todos sus delitos.

El caso Hartung: el juego del escondite estrena el 7 de mayo.

Fuente: La Nación