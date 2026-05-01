La CGT marchó por el Día del Trabajador: llamó a profundizar “la lucha” contra el modelo económico pero pateó la definición de un nuevo paro

Con menos poder de convocatoria que en años anteriores, la CGT se movilizó a Plaza de Mayo en la antesala del Día del Trabajador -que se celebra este viernes feriado- para cuestionar fuertemente al modelo económico que le imprime la administración libertaria. Si bien criticó el ajuste y el empobrecimiento de las familias y llamó a "profundizar la lucha", el triunvirato que conduce la entidad -Jorge Sola, Octavio Arguello y Cristián Jerónimo- pateó la definición de una nueva medida de fuerza.

L a movilización estuvo enmarcada en el aniversario por la muerte del Papa Francisco e incluso tuvo como lema una frase suya: "El trabajo es con derechos o es esclavo" , el mismo que se repitió en el título del documento cegetista que se divulgó con posterioridad. Hubo un video con frases de Jorge Bergoglio apenas comenzado el acto, pasadas las 15, y una bendición con una breve homilía del padre Toto que, también recordando a Papa argentino, enfatizó que "la unidad está por encima de todo conflicto".

Es que hay un sector del movimiento obrero organizado que pugna por endurecer la respuesta al Gobierno. De hecho, no formaron parte de la movilización las dos CTA -que agrupan mayormente a gremios estatales- y la mayor parte de las organizaciones de izquierda, que sí marcharán este viernes.

Las columnas que aportaron la mayor cantidad de militantes fueron UPCN, UOCRA y Camioneros y Comercio -el histórico Armando Cavalieri estuvo con el grupo apostado sobre Diagonal Sur frente a una bandera del Papa Francisco- pero también se observaron muchos manifestantes de gremios como Sanidad o los estatales de Anses. En el organismo de la seguridad social hubo despidos a fines de marzo al igual que en el Servicio Meteorológico, el INTI o el INDEC. En cambio no enviaron a sus militantes los intendentes peronistas del GBA pero si hubo grupos del Movimiento Derecho al Futuro, de Axel Kicillof , y de La Cámpora.

Desde el escenario montado de espaldas a Casa Rosada, Policía Federal dispuso un vallado que dividió la plaza, el triunviro Cristian Jerónimo salió a cruzar a quienes pedían un nuevo paro general. "A todos aquellos que nos critican les decimos que la CGT siempre estuvo y declaramos paro general a los 15 días" (de comenzado el Gobierno de Milei), cuestionó mientras desde la Plaza se insistía con el reclamo a gritos de un llamado a la medida de fuerza.

Es que en la previa el camionero Argüello fue nuevamente el más duro al hacer uso de la palabra. "No se soporta más que se siga ajustando al pueblo. Basta de este gobierno corrupto y ajustador" , disparó y enseguida redobló la apuesta contra el Ejecutivo: "Vamos a profundizar los conflictos, basta de tener paciencia".

Sola, por su parte, cerró los discursos criticando al Gobierno por sostener que bajó la pobreza y le reclamó que recorra las calles. "No puede haber algo más contradictorio que decir que se bajó la pobreza. Dónde están los pobres que dicen que ya no están", se preguntó. Luego hizo un llamado a los trabajadores a generar "empatía con creatividad" para aunar fuerzas y propuso iniciativas para "crear futuro". No en vano en el documento final se recordaron las palabras de Francisco "de recuperar una cultura del encuentro".

En la previa Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la central obrera, dijo a Clarín que "hoy los trabajadores sufren con este gobierno: por despidos y bajos salarios. Exigimos un cambio de rumbo y que haya un crecimiento de la economía para todos. Cercana a los días de homenaje al Papa Francisco" al tiempo que destacó que hoy no hay interlocución con el Ejecutivo. Sobre si habrá una nueva medida de fuerza, dijo que "estamos en lucha permanente. Hicimos un paro hace relativamente poco tiempo y acompañaos otras movilizaciones, como las de las universidades".

En tanto, Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) dijo que el Día del Trabajador "se ha transformado en un día de lucha por el difícil momento que atraviesan los trabajadores, los jubilados, los compañeros de la salud y la educación. Acá esta el pueblo trabajador levantando su voz frente a las políticas de ajuste del Gobierno".

Todo terminó con la marcha peronista pero la movilización no tuvo el impacto de otras anteriores: las primeras columnas comenzaron a retirarse cuando Sola aún estaba a mitad de su alocución . Faltó "aura", como dicen los jóvenes de esta época, y la mística que supieron tener otras marchas obreras.

Recién desde el mediodía los manifestantes habían comenzado a confluir en la histórica plaza desde las diagonales Norte y Sur y desde avenida de Mayo. La convocatoria fue importante, pese a todo, y no se cumplió el protocolo antipiquetes: las arterias circundantes estuvieron cortadas: decenas de turistas, con rostro adusto, tuvieron que esperar mucho tiempo hasta poder subir a un micro apostado en la puerta de un hotel de diagonal Sur.

El comunicado cegetista advirtió que "se registra un cierre masivo de empresas: entre diciembre de 2023 y marzo 2026 cerraron 24.180 establecimientos, según datos de la Secretaría de Trabajo, lo que se traduce en una escalada trágica del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral. Como una de sus consecuencias más preocupantes, se verifica un fuerte proceso de endeudamiento generalizado de personas: 6 de cada 10 hogares mantienen deudas -bancarias o informales-, con niveles de morosidad crecientes".

Redactor de Política.

Fuente: Clarín