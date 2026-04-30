“El régimen venezolano sí tortura”: Nahuel Gallo se presentó ante la Justicia e hizo un duro relato de su detención en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo declaró este jueves ante la Justicia argentina haber sufrido torturas durante su detención en Venezuela , en donde estuvo encarcelado durante 448 días entre diciembre de 2024 y marzo de este año.

"Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela (...) Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad . Y la verdad es que esto no puede seguir pasando", relató Gallo en X.

" El régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo . No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido. Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui", denunció el gendarme argentino.

"Este es mi momento de exigir justicia", añadió en su descargo en redes sociales, y cerró: " Por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno . Y por cada venezolano que aún sigue sufriendo en silencio".

Por su parte, la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, escribió en X: "Sí lo torturaron , si fue víctima de desaparición forzada , si le hicieron cosas que no me da el corazón para describir ", y alertó: "Empezamos y esto apenas es el inicio", junto con los emojis de unas cadenas, una explosión y la balanza de la Justicia.

El gendarme se presentó como querellante en la causa contra Nicolás Maduro y otros miembros de su gobierno por crímenes de lesa humanidad . La investigación está a cargo del juez Sebastián Ramos , del Juzgado Federal N°2, y el fiscal Carlos Stornelli .

En el marco de esta causa, el gendarme brindó este jueves ante la Justicia su declaración testimonial.

La causa se inició en enero de 2023 a partir de una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), que integran políticos, diplomáticos, periodistas, académicos y defensores de derechos humanos argentinos.

En junio de 2023 la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés) presentó otra denuncia ante la Justicia argentina contra miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en representación de familiares de dos víctimas de homicidio, ahora bajo el patrocinio de la organización InterJust.

Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 08 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando. El… pic.twitter.com/JZig5SSaFk

El 23 de septiembre de 2024 la sala 1 de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal dispuso que el juez Ramos ordenara la captura internacional de Maduro, de su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y otros catorce funcionarios por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela contra la población civil desde al menos 2014.

Tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el juez Ramos solicitó el 4 de febrero a ese país que el expresidente sea extraditado a Argentina.

A pesar de la liberación de Nahuel Gallo en marzo, todavía sigue detenido el abogado argentino Germán Giuliani , desde mayo de 2025.

Tras una denuncia impulsada por su familia y el FADD, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este miércoles medidas cautelares urgentes (Resolución 32/26) a favor de Giuliani, al considerar que su vida, integridad personal y salud se encuentran en grave e inminente riesgo de daño irreparable.

Entre las acciones requeridas figuran: confirmar su ubicación exacta , garantizar condiciones de detención acordes con estándares internacionales, facilitar su comunicación fluida con familiares , representantes legales y autoridades consulares argentinas, y permitir una evaluación médica integral con el tratamiento correspondiente.

La resolución también insta a Venezuela a informar sobre los cargos imputados, asegurar su presentación ante un juez y prevenir cualquier acto de violencia, amenaza o intimidación en su contra, además de proveer acceso a agua potable y alimentación adecuada.

Según la ONG Foro Penal, todavía permanecen 454 (410 hombres y 44 mujeres) presos en las cárceles en Venezuela, entre ellos 41 extranjeros o con doblle nacionalidad.

Según indicó la organización, solo 164 están condenados mientras que 290 permanecen detenidos sin una condena; sus registros indican que 186 casos son militares y también reportan un adolescente bajo detención.

Fuente: Clarín