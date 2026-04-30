El Gobierno reabrirá el lunes la Sala de Prensa de la Casa Rosada y Manuel Adorni dará una conferencia de prensa

El Gobierno definió este jueves la reapertura de la Sala de Prensa de la Casa Rosada el próximo lunes y coincidirá con el regreso de Manuel Adorni a las conferencias de prensa.

El espacio dedicado para los periodistas en la Casa de Gobierno había sido cerrado el pasado 23 de abril luego de que Casa Militar, a cargo de la seguridad del Presidente, presentará una denuncia contra un programa de televisión de Todo Noticias que filmó en lugares que, de acuerdo a las autoridades, estaba prohibido.

El evento coincidirá con el regreso de Manuel Adorni a las conferencias de prensa, en el marco de los avances que registran las causas judiciales en su contra , entre las que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

Según pudo saber Clarín , la conferencia que Adorni dará el lunes -la tercera del año si se cuenta la que dio en conjunto con Pablo Quirno en febrero para anunciar el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco que Argentina firmó con los Estados Unidos-, está prevista para las 11 de la mañana.

Sin embargo, antes, el jefe de Gabinete hará una nueva aparición pública. Este viernes, y en el día del trabajador , Adorni dará una entrevista a las 9 y media de la mañana en El Observador .

La nueva presentación del ex vocero en la Casa Rosada llega luego de su presentación en Diputados de este miércoles, en donde expuso su primer informe de gestión en el que defendió las políticas del Gobierno, enfrentó a la oposición y negó las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y los viajes al exterior. Para la ocasión, contó con el respaldo de Javier Milei y el resto del Gabinete, que estuvieron presentes en los palcos durante la primera parte de su exposición.

Aunque en esa ocasión se lo vio tranquilo, el ministro coordinador evitó dar precisiones sobre su patrimonio y confirmó que no va a renunciar al cargo .

La conferencia del lunes, sin embargo, lo tendrá ya no frente a políticos opositores, sino a periodistas. El último encuentro de Adorni con la prensa había sido el pasado 25 de marzo y, a diferencia de su exposición en Diputados, en esa ocasión al jefe de Gabinete se lo vio nervioso y molesto.

Adorni había iniciado esa conferencia con una rápida explicación sobre su patrimonio en la que recordó su paso por el sector privado, y luego intentó continuar con los avisos sobre la gestión, que incluían el envío al Congreso de un paquete de leyes dedicado a fortalecer la propiedad privada. Sin embargo, a la hora de las preguntas, los periodistas acreditados consultaron al jefe de Gabinete fueron sobre sus bienes sin declarar por los que la Justicia ya lo investiga y por el viaje ida y vuelta a Punta del Este en avión privado. En esa oportunidad, el ministro optó por no ahondar en el tema: “Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas", afirmó.

Aunque el jefe de Gabinete empezó sereno, terminó la reunión visiblemente ofuscado y reclamando a los periodistas que le pidieran disculpas. Se fue enojado y a paso raudo, igual que el resto de los funcionarios que quisieron acompañarlo en señal de respaldo. “Sos apenas un periodista, no un juez. No tengo por qué responderte. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gané legítimamente” , le dijo a El Destape . Incluso buscó entre sus papeles para leer tuits de los periodistas que lo habían ofendido.

Según indicó el Gobierno el pasado el jueves 23, la decisión de prohibirle a los periodistas acreditados el ingreso a la Casa Rosada fue una medida "preventiva por el espionaje ilegal". La resolución llegó tras una denuncia de Casa Militar contra un programa de televisión por grabar en el interior de Balcarce 50 "sin autorización".

"Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal", subrayó a Clarín en esa ocasión una alta fuente del Ejecutivo nacional.

La decisión, que inicialmente era por tiempo indeterminado, no tiene antecedentes ni en la democracia ni durante la última dictadura militar. Según pudo reconstruir este diario con fuentes oficiales, lo que hizo Presidencia de la Nación fue "dejar sin efecto la prórroga" de las acreditaciones que vencían el último día de marzo y que habían sido extendidas durante abril hasta que se terminara de realizar el nuevo proceso de acreditación.

"Se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025 hasta que avance la investigación y se aclare el tema de los videos. La orden bajó de Casa Militar (a cargo de Sebastián Ibáñez) y nadie va a poder ingresar hasta que no se vuelva a habilitar el nuevo empadronamiento", argumentaron.

Por su parte, Luciana Geuna , la conductora del programa "¿Y mañana qué?" , de TN, en el que se mostraron las imágenes cuestionadas, sostuvo que las grabaciones por los pasillos de Balcarce 50 fueron tomadas en espacios de libre circulación y que se realizaron con previo aviso a las autoridades.

“Por supuesto no fue una grabación clandestina”, afirmó, y contó que todo el material será presentado en la Justicia.

Fuente: Clarín