“Chiqui” Tapia no podrá defenderse de su procesamiento: se le venció el plazo para presentar sus argumentos

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia , no podrá defenderse de su procesamiento por la retención indebida de impuestos y aportes. Es porque a su defensa se le venció el plazo para presentar sus argumentos ante la Cámara en lo Penal Económico.

Ante eso, el tribunal que debe revisar el caso resolvió "declarar desierto el recurso de apelación" de Tapia y de la propia AFA, también procesada como persona jurídica en la causa. Eso implica que los argumentos del presidente de la entidad no serán analizados por la Cámara cuando desde la semana que viene quede en condiciones de resolver el caso.

Tampoco implica, explicaron a Clarín fuentes judiciales, que así quede confirmado su procesamiento. Es porque la Cámara analizará las apelaciones de los otros acusados, entre ellos el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino , cuya defensa es miliar a la del presidente de la entidad. Así, si la Cámara considera que, por ejemplo, en el caso no hubo delito esa decisión también alcanza a Tapia.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante procesó a fines de marzo a Tapia, Toviggino, al ex y al actual secretario general de la AFA, Víctor Blanco y Cristian Malaspina , respectivamente, y al gerente general de la entidad, Gustavo Lorenzo , por el delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social que la entidad no pagó en plazo por 19.300 millones de pesos.

"Pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento", sostuvo el magistrado que le impuso un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes de Tapia y Toviggino y la prohibición de salida del país.

Todas las partes apelaron esa decisión, inclusive la Fiscalía que pidió agravar el procesamiento. El caso llegó a la Cámara en lo Penal Económico que fijó una audiencia con las defensas y la Fiscalía para el viernes de la semana pasada. Pero el resto de las defensas pidió más tiempo y el tribunal fijó una nueva audiencia para el martes de la semana que viene, cinco de mayo.

Pero esa prórroga no era para todas las partes, sino solo para quienes la solicitaron. Y la defensa de Tapia y de la AFA, a cargo del abogado Luis Charro, debían presentar su escrito la semana pasada. Pero no lo hizo y pidió una nueva fecha.

Los jueces de la Cámara en lo Penal Económico, Roberto Hornos y Carolina Robiglio , resolvieron este jueves que la solicitud es extemporánea. "El pedido de postergación de un acto procesal debe ser efectuado por la parte interesada con anterioridad a la fecha de celebración de aquel acto, y no cuando ha decaído el derecho para participar del mismo efectuando la presentación correspondiente", señalaron los camaristas.

Y agregaron: "el abogado defensor de la AFA y de Claudio Fabián Tapia no invocó razones por las cuales no presentó el memorial respectivo en forma previa o, cuanto menos, al momento de la audiencia dispuesta, ni efectuó un pedido de postergación de aquel acto con anterioridad al mismo" .

La defensa del titular de la AFA explicó que a otras defensas sí le dieron una nueva fecha de audiencia para presentar los argumentos. A eso los jueces respondieron que esos pedidos "fueron presentadas en forma previa a la fecha de la audiencia ordenada" para la semana pasada y "no extemporáneamente, como se advierte que aconteció en el caso" de Tapia.

El abogado tiene la instancia de poder apelar a la Cámara Federal de Casación Penal para que le permitan presentar su apelación o que le den una nueva fecha para hacerlo.

La decisión de la Cámara Penal Económico será clave para el futuro de los dirigentes. Si confirma el procesamiento, la causa quedará en condiciones de ser enviada a juicio oral.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín