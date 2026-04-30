Luis Caputo se reunió con Máxima Zorreguieta, de visita a en la Argentina para participar del Foro Llao Llao

En medio de su participación en el Foro Llao Llao, Luis Caputo se reunió con la reina Máxima de Países Bajos , quien asistió como invitada especia l a la undécima edición del evento económico que cada año se lleva adelante en la ciudad rionegrina de Bariloche .

El encuentro quedó plasmado en una foto que el ministro compartió en sus redes sociales , donde contó que fue “un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera”.

“Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”, agregó en alusión a Zorreguieta.

La monarca fue convocada al ya tradicional foro en su condición de defensora especial del secretaria General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA).

Según lo informó el sitio web oficial de la Casa Real holandesa , estaba previsto que el miércoles mantuviera varias conversaciones bilaterales con altos representantes de bancos, el sector fintech y agrícola, empresas y plataformas tecnológicas de locales y del resto de Sudamérica.

Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas. @koninklijkhuis pic.twitter.com/R8UQRwDRuy

“Abordará con ellos el papel que pueden desempeñar para mejorar la salud financiera de los hogares ”, dice el texto, que explica que la convocatoria “se centra en las oportunidades de desarrollo económico para Argentina y la región.

De acuerdo con el cronograma previsto, la reina Máxima participó este jueves en una charla informal sobre salud financiera , en la que estaría acompañada por el presidente del consejo de administración de La Anónima, una de las cadenas de supermercados más grandes del país, Federico Braun . El empresario, además, es el cofundador del Foro Llao Llao.

Durante la jornada, indicaba la agenda, se abordarían temas alusivos a la “resiliencia financiera de los hogares, que puede fortalecerse mediante el ahorro y los seguros , los préstamos accesibles que permiten invertir en un futuro mejor y el papel que pueden desempeñar los empleadores en la salud financiera de sus empleados”.

Het jaarlijkse Llao Llao Forum in Bariloche gaat over economische ontwikkelingskansen voor Argentinië en de regio. Koningin Máxima spreekt daar als @UNSGSA over financiële gezondheid en hoe onder meer werkgevers hier een bijdrage aan kunnen leveren. https://t.co/xQWo0h6QNf pic.twitter.com/HARqIPpaPj

Entre los participantes del foro estuvieron la venezolana Adriana Cisneros , directora ejecutiva del conglomerado de medios Grupo Cisneros; el chileno Andrónico Luksic, presidente del Grupo Quiñenco (con activos en banca, energía, minería e industria); y Manfred Paulmann, miembro de la familia fundadora de la chilena Cencosud.

El evento nació en 2011 , luego de que Bariloche quedara devastada por las cenizas del volcán Puyehue y el hotel Llao Llao permanecía cerrado. En aquel entonces, Eduardo Elsztain decidió reabrirlo y reunir allí a empresarios y emprendedores "para conversar y establecer puentes con la nueva guardia".

Allí confluyeron los hijos de los dueños de varias de las principales empresas, como Karina Roman, los Otero Monsegur, los Eurnekian, los hermanos Bagó o las hermanas Andreani. Y así surgió el Foro Llao Llao con cita cada año en la ciudad patagónica "y con la característica de la confidencialidad que atraviesa cada charla o encuentro de debate".

Fuente: Clarín