El psicólogo Carlos Díaz declaró que Diego Maradona era un paciente “inestable e impredecible”

Finalmente, luego de dos intentos fallidos, el psicólogo Carlos Díaz (34) declaró en el juicio que lo tiene como imputado en la muerte de Diego Armando Maradona (60) y aseguró que tenía pensando un tratamiento de alcohol cero para la adicción del "Diez" y que este tenía una personalidad “bipolar y narcisista”.

La declaración de Díaz se extendió exactamente una hora. Como carta de presentación, sostuvo que se recibió con diploma de honor en Licenciatura en Psicología con un promedio de 9.12. Luego enumeró una serie de estudios y lugares donde trabajó.

También explicó brevemente los alcances de la Ley de Salud Mental y qué expresa respecto a los límites de la internación involuntaria de los pacientes.

El psicólogo estuvo a punto de declarar en el juicio anterior, pero el día que estaba previsto su descargo fue el mismo en el que explotó el escándalo judicial que protagonizó la ex jueza Julieta Makintach vinculado a la grabación de una serie documental.

La segunda vez que quiso dar su testimonio fue el martes pasado, pero un problema en el sistema de grabación de audio de la sala de audiencias se lo impidió. Este jueves, al fin, pudo dar su versión de los hechos.

Díaz relató que conoció a Maradona 29 días antes de su muerte por pedido del abogado Matías Morla , quien lo había llamado tras la atención a un familiar directo.

“Lo conozco el lunes 26 de octubre. Vamos con Morla. Maradona estaba bebiendo vino en un sillón. La primera imagen me impactó ya que era igual que mi padre, alcohólico, que falleció unos meses antes por una enfermedad de Parkinson, que es derivada de la adicción. Me puso contento que (Maradona) tenía un real deseo de cambio. Le explique que lo que funcionaba realmente era un modelo de abstención, consumo cero”, explicó Díaz.

El psicólogo, que solo aceptó responder preguntas de su abogado Diego Olmedo, declaró de manera acelerada, pero con firmeza y explicándoles a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro cada momento que compartió con el ex capitán del seleccionado nacional.

Tras esa primer contacto con Maradona, Díaz se reunió a los pocos días con el neurocirujano Leopoldo Luque (45) y la psiquiatra Agustina Cosachov (41) , quienes ya atendían al paciente. “Venían con la idea de hospitalizar y hacer un chequeo”, dijeron previo a la imagen que dejó Maradona el día de su cumpleaños, donde apareció en la cancha de Gimnasia de La Plata caminando de manera lenta y con dificultad para comunicarse.

En la Clínica Olivos, donde fue operado de un hematoma subdural, Díaz visitó dos veces a su paciente. pero no llegó a tener contacto porque estaba durmiendo. “Era inestable e impredecible , como declaro Gianinna”, sostuvo en referencia a la declaración de una de las hijas.

El psicólogo aclaró que es importante “una red de contención” que tenga la integración de la familia y del entorno del paciente en el tratamiento y relató que le pidió a su sobrino, Jonathan Espósito, que le formule una lista con las bebidas que consumía Maradona.

“ Enfaticé el tratamiento de abstencionismo . Había un trastorno bipolar y un narcisismo. Podía poner un país de rodillas, pero una copa de alcohol podía ponerte de rodillas a vos”, describió, mientras explicó que le diagramó “un tratamiento a medida”.

Según Díaz, el 12 de noviembre lo visitó junto a Csachov y lo vio “bárbaro, con ganas de estar bien”, y volvió a verlo el domingo 15: "Estuvimos cerca de cuatro horas hablando, era un escenario que ni me hubiese imaginado. Yo estaba asombrado y contento”.

“El 18 es un día de quiebre porque Maradona echó a todos” , recordó el psicólogo y agregó que en la noche del 21 Maradona le pidió a su asistente Maximiliano Pomargo “un vaso de cerveza” ya que quería beber alcohol. “Son coletazos de lo que paso el 18”, sostuvo.

Antes de finalizar su declaración, Díaz explicó el contexto de varias conversaciones que tuvo con Cosachov y Verónica Ojeda, entre otros.

“ Todos queríamos lo mejor para Maradona. No busco un tratamiento para perjudicar a un paciente ”, sostuvo y añadió que no cobró nada por su trabajo con el ex astro futbolístico: “Me sensibilizó verlo, por eso quise ayudarlo. Además me retrotrajo a un tema sensible para mi”.

“¿Qué beneficios te trajo la muerte de Maradona?”, le preguntó su defensor Olmedo. A lo que Díaz respondió que “fue todo perdida, pérdida económica, emocional, sobre todo de mi familia”.

“Lo que más impotencia me da es que estaba convencido y había evaluado que el paciente quería estar limpio. La evidencia marcó eso, el examen toxicológico marco eso. Terminó su vida con 23 días limpio. Tomo conciencia del problema y lo estaba abordado. Me da bronca que se podía lograr”, concluyó.

Tras la declaración de Díaz se sentó nuevamente en el centro de la sala Luque, en su quinta declaración ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón para replicar pruebas y testimonios en su contra.

En una primera parte, su testimonio se basó en explicar nuevamente el significado de la internación domiciliaria, que en el caso de Maradona fue por su adicción al alcohol, y aclaró que “no es una sala de terapia intensiva en una casa”, sino que se realizó según las necesidades del paciente.

“Hay una resolución del Ministerio de Salud que tiene un artículo que debe contar con la instrumentación necesaria para cumplir con las diferentes profesiones de acuerdo el nivel de riesgo. Es decir, depende de cada paciente y su riesgo que presente ”, afirmó.

Luque reafirmó, al igual que en una de sus anteriores declaraciones, que Maradona no tomaba medicación cardiológica desde el 2007: “No se indicó monitoreo cardiológico y la internación domiciliaria que se indicó fue la adecuada”.

En otro tramo apuntó sobre los peritos que vendrán a declarar en las próximas audiencias, especialmente los relacionados a la autopsia y a la Junta Médica.

“Señores jueces, acá van a pasar peritos expertos y van a pasar por varias áreas. No hay un ecocardiograma patológico de Diego. No existe un estudio que tenga cardiopatía dilatada. Van a escuchar opiniones que no están fundadas en los libros ”, sostuvo.

Luque mostró varios chats de WhatsApp para explicar las participaciones de los coordinadores Nancy Forlini y Mariano Perroni y la inclusión de Pedro Di Spagna como médico clínico.

Luego exhibió dos fotos de Maradona de los días 18 y 20 de noviembre, una semana y cinco días previos a su muerte, donde dijo que no estaba hinchado tanto en la cara como en su abdomen. “ El 18 no lo vi hinchado pese a que el paciente me sacó corriendo de la habitación ”, dijo.

“Yo no quiero responsabilizar penalmente a nadie porque mi hipótesis es que el paciente muere durmiendo y lo voy a probar. Pero había tres equipos marcados: el de salud mental que eran Diaz y Cosachov, más 13 personas de la internación y mi parte que era la neuroquirúrgica. No desconozco ser medico de Maradona , pero remarco mi incumbencia desde la internación en la Clínica Olivos”, remarcó.

La declaración de Luque terminó con un momento dramático, cuando Verónica Ojeda lo insultó luego de que él exhibió un audio en el que se lo escuchó a Maradona con una voz lenta y entrecortada.

En el audio Ojeda decía que estaba “dormido”, pero Luque aclaró: “Estaba alcoholizado” . La grabación también se mencionaba a Dieguito Fernando. En ese momento la ex pareja de Maradona lo insultó: “No te metas con mi hijo con autismo, hijo de puta”.

“Me duele mucho, a Diego lo quería, pero esto me da mucho dolor, es dolor genuino”, cerró Luque.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín