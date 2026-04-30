Triple crimen de Florencio Varela: trasladan a “Pequeño J” desde Perú y será indagado por la Justicia de Morón

Tony Janzen Valverde Victoriano (20) más conocido como "Pequeño J" , será trasladado el lunes 4 de mayo desde Perú a la Argentina, donde será puesto a disposición de la Justicia Federal que lo imputa por el triple crimen de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), cometido en septiembre de 2025 en Florencio Varela.

Fuentes judiciales consultadas por Clarín informaron que el acusado llegará ese día desde Lima, donde fue capturado días después del hecho.

Una vez en Argentina, "Pequeño J" será indagado el martes 5 por el juez federal en lo Criminal y Correccional 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del expediente en el que se investiga los asesinatos de las tres chicas.

Según las fuentes, en el operativo de traslado participará personal de Interpol que custodiarán al detenido durante todo el trayecto hasta que se defina su lugar de alojamiento.

Por su parte, Marcos Sandoval, el abogado defensor de “Pequeño J” en Lima, habló con Clarín y se mostró sorprendido por la información del traslado ya que él dice no haber recibido ninguna notificación al respecto.

El letrado señaló que él tenía entendido que en los próximos días recién se iba a realizar una nueva audiencia en el marco del juicio de extradición para definir la fecha del operativo.

"Pequeño J" está acusado de ser miembro de un plan criminal organizado por banda narco para recuperar droga que presuntamente le habían robado personas vinculadas a las víctimas.

En ese contexto, el 19 de septiembre de 2025 Morena, Lara y Brenda fueron captadas mediante engaños en Ciudad Evita, subidas a una camioneta bajo el pretexto de asistir a una fiesta y trasladadas a una vivienda ubicada en la calle Chañar 702 de Florencio Varela.

Allí fueron privadas ilegítimamente de su libertad, maniatadas, golpeadas, torturadas, asesinadas y sus cuerpos enterrados en la misma vivienda.

Por el triple hay otras 11 personas imputadas y detenidas: Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28), Bernabé Jesús Mallón (42) y Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias "Señor J", quien días atrás fue beneficiado con la falta de mérito.

A su vez, en la investigación que lleva adelante el juez Rodríguez existen otros sospechosos aun no identificados plenamente.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un triple homicidio agravado cometido en el marco de una represalia narco, con participación de al menos once personas que actuaron de manera coordinada para captar, retener, torturar y matar a las tres víctimas.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín