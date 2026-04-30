Ordenan detener a ginecólogo para que cumpla condena por abuso sexual

Cuatro días después de que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes le cerrara la vía recursiva para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un Tribunal ordenó la detención del reconocido ginecólogo Gerardo Alejandro Dahse (61) para que comience a cumplir la condena a siete años de prisión por haber abusado sexualmente de una paciente en su consultorio.

Hasta la noche de este jueves, el médico no había sido localizado por la Policía de Corrientes y tampoco se había presentado en la Unidad Penal 6 “San Cayetano”, donde deberá cumplir la pena que el Tribunal Penal 1 de Corrientes le impuso en octubre de 2023.

La resolución por la cual se le ordenó a la Policía la captura lleva la firma de la jueza Ana del Carmen Figueredo y se conoció este jueves, poco después que los defensores Jorge Boumpadre y Sergio Romero presentaran un escrito pidiendo la suspensión de la ejecución de la pena porque no estaba firme, ya que tenían previsto recurrir en queja a la Corte.

En un escrito, la jueza Figueredo sostuvo que “conforme la reiterada jurisprudencia elaborada sobre el particular por nuestro más Alto Tribunal, la mera interposición del recurso de queja no suspende el curso del proceso” por lo cual “ corresponde ordenar la inmediata detención de Gerardo Alejandro Dahse para el cumplimiento de la pena impuesta por el Tribunal”.

El pedido de detención del médico había sido solicitada por la abogada querellante Sofía Domínguez Briceño apenas se conoció la resolución del Superior Tribunal de Justicia que declaró inadmisible un recurso extraordinario federal que buscaba revisar el fallo de Casación que confirmó la sentencia condenatoria.

Este fallo de la Corte correntina es el segundo revés judicial que el médico sufrió en pocos meses. Es que en septiembre de 2025 los ministros habían rechazado un recurso de casación y avalaron la pena de siete años de prisión que dictó en 2023 el Tribunal Oral Penal. En esa oportunidad los magistrados Ana del Carmen Figueredo, Cynthia Teresa Godoy Prats y Raúl Juan Carlos Guerín también inhabilitaron a Dahse para ejercer la medicina de por vida.

La abogada querellante sostuvo que el ginecólogo deberá volver a sentarse en el banquillo de los acusados porque el Superior Tribunal de Justicia también revirtió una decisión judicial que había declarado prescripto otro caso de abuso sexual cometido por Dahse . Esa causa podría derivar en una condena aún mayor, ya que se trata de un caso de abuso con acceso carnal.

Al momento de analizar el recurso extraordinario federal planteado por la defensa, el ministro Alejandro Alberto Chain sostuvo que el planteo carecía de “fundamentación autónoma” y de una “cuestión federal debidamente expuesta”. El magistrado explicó que los argumentos de los abogados defensores se limitaron a reeditar críticas sobre la valoración de las pruebas y cuestiones de derecho común que ya habían sido tratadas y respondidas en la instancia de Casación.

El STJ subrayó que la simple discrepancia con el resultado de la sentencia o la mención de principios constitucionales no basta para habilitar la instancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para los ministros, la sentencia condenatoria no fue arbitraria, sino que constituyó una “derivación razonada del derecho vigente” con base en las pruebas recolectadas.

En octubre de 2023, Dahse fue hallado culpable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante” y los jueces le impusieron siete años de prisión pero dejaron supeditado el cumplimiento a que el fallo quedara firme. En esa ocasión, la querella pidió diez años de cárcel para el ginecólogo, mientras que la Fiscalía se inclinó por una pena de siete años y la cancelación de la matrícula.

Dos fueron las víctimas que denunciaron a Dahse ante la justicia por los abusos sexuales, pero en las redes sociales al menos 20 dijeron haber pasado por situaciones similares en el consultorio.

El médico, que se desempeñaba también como auditor de la obra social de los empleados públicos correntinos, fue denunciado en octubre de 2021. Según esa presentación, el ataque ocurrió el 26 de mayo cuando la paciente concurrió a una consulta ginecológica en plena pandemia.

En sus redes sociales la joven víctima contó que ya en el consultorio paso "a la camilla a ser revisada y noté que no me estaba palpando para ver si hay alguna anomalía". Él empezó a tocarme demás. Ahí me sentí muy vulnerable y mega nerviosa preguntándole qué estaba haciendo, a lo que respondió 'nadie se va a enterar'”, relató.

La chica dijo que en reiteradas ocasiones le dijo que no pero el médico no se detuvo. Y que sacó a relucir que a través de su cargo de auditor del IOSCOR podía facilitarle el traspaso de obra social para agilizar la intervención quirúrgica que necesitaba.

Fuente: Clarín