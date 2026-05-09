Navone venció a Auger-Aliassime, en la victoria más importante de su carrera, y está en la tercera ronda de Roma

Mariano Navone jugó las 2 horas y 53 minutos del partido con una sonrisa. Esa alegría motorizó lo que sería la mejor victoria de su carrera. El nacido en 9 de Julio dio el gran golpe al vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime por un doble 7-6 y avanzó a la tercera ronda del abierto de Roma , en lo que constituye su mejor actuación en un certamen de Masters 1000. Esta alegría para el tenis argentino se suma a la ocurrida más temprano este sábado, con el éxito de Thiago Tirante sobre el británico Cameron Norrie .

El canadiense terminó el partido lesionado, con una dolencia en el cuádriceps derecho que hasta le impidió acercarse a la red a saludar al argentino una vez finalizado el match. Por eso, Navone, que con este triunfo sube un lugar en el ranking en vivo (ahora está 43°) gritó victoria, saludó al umpire y fue hasta el otro lado de la cancha a ayudar a su rival.

Luego, con una sonrisa enorme, declaró: “Fue un partido muy especial. Primera victoria ante un top ten, jugar muy bien por momento y por otros sufrir muchísimo... No puedo estar más contento, de sentirme un jugador de Masters 1000 en este torneo tan lindo”.

El saludo a la tribuna encontró un destinatario, Alberto Mancini, su coach, un hombre que conoce a fondo este lugar: Luli fue campeón en Roma en 1989 luego de vencer en la final a Andre Agassi. El último argentino en ganarlo, tras las conquistas de Guillermo Vilas (1980) y José Luis Clerc (1981).

Navone se medirá en la tercera ronda con el ganador del encuentro entre el brasileño Joao Fonseca y el serbio Hamad Medjedovic. En esa instancia ya están otros dos argentinos: el mencionado Thiago Tirante y Francisco Cerúndolo, que se cruzará con el italiano Lorenzo Musetti. Tomás Etcheverry, el otro argentino que pugnaba por avanzar, cayó inesperadamente ante el italiano Mattia Bellucci por 5-7, 6-2 y 6-3.

¡LA NAVE METIÓ UN TRIUNFO ÉPICO! Enorme victoria de Mariano Navone ante Auger-Aliassime, el número 5 del mundo, para meterce en la tercera ronda de #Roma . pic.twitter.com/mmcZhBh2sR

El argentino siempre estuvo mejor en un desarrollo parejo. En el primer set sacó 5-4 para ganarlo, pero el canadiense quebró y debió resolverse en el tie break, donde Navone se impuso por 7-4.

El segundo parcial empezó mal para el argentino, que perdió el primer saque. Sin embargo, recuperó ese quiebre en un momento clave: cuando el canadiense servía con el set 5-4 en su favor. Navone sacó lo mejor, quebró y llevó el partido al tie break, en el que Auger-Aliassime mostró evidencias de fatiga. En los últimos puntos, el canadiense se tomó en varias oportunidades el cuádriceps y llegó al epílogo casi sin energía.

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Fuente: La Nación