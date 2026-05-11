Murió una mujer de 92 años en un incendio en Recoleta

Una mujer de 92 años murió este lunes durante un incendio en un departamento ubicado en el barrio porteño de Recoleta . El hecho ocurrió en el octavo piso de un edificio situado en Juncal al 2800, en Recoleta entre Austria y Sánchez de Bustamante.

Fuentes policiales porteñas precisaron a LA NACION que el fuego se originó en la cocina del departamento y que unos vecinos extinguieron las llamas antes de la llegada de los bomberos. Al ingresar, hallaron a la mujer inconsciente, cuyo deceso fue confirmado por el SAME.

Además, el SAME informó que asistió en el lugar a cuatro personas : tres mujeres de 41, 31 y 27 años, y un hombre de 64 años.

Tras el incidente, se solicitó la intervención de la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones de los Bomberos de la Ciudad para determinar las causas del siniestro.

Dos hombres de 26 y 30 años y un bebé de dos meses fallecieron anoche en la tragedia ocurrida en la pequeña localidad de Perito Moreno, luego que una explosión detonara un complejo de departamentos habitado por varias familias en un hecho que enlutó a toda la provincia.

Tras evacuar a la mayoría de los habitantes de los departamentos y ante el riesgo de derrumbe que afectaba a las viviendas lindantes, recién hoy a las 11 de la mañana los bomberos y la policía provincial pudieron ingresar y rescatar entre los escombros el cuerpo de uno de los fallecidos y del bebé, que fueron trasladados a la morgue.

De este modo, a través de un comunicado emitido por el Hospital de la localidad de Perito Moreno hoy al mediodía, se confirmó que los fallecidos fueron Franco Gómez de 26 años, Jorge Valconte de 30 años y Gael Morales de dos meses de edad.

El mismo parte médico que lleva la firma del director del hospital, Héctor Tomalino, informó que anoche fueron atendidos en el centro médico trece pacientes con diferentes grados de quemaduras, politraumatismos y disnea por inhalación de monóxido de carbono .

Fuente: La Nación