Murió una mujer de 84 años y sus dos nietos están internados tras un incendio en Gualeguay

Una mujer de 84 años murió y dos menores fueron hospitalizados tras el incendio de una vivienda en el barrio Defensa Costera de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. El siniestro, que se produjo en la madrugada del sábado, destruyó casi por completo la casa ubicada en calle Maestro Sardi al 731. La principal hipótesis apunta a una estufa como posible origen del fuego .

El hecho ocurrió cuando la víctima, identificada como una mujer con discapacidad , se encontraba en la vivienda junto a sus dos nietos, de 12 y 4 años . Las llamas avanzaron con rapidez sobre la estructura de la casa, provocando daños materiales severos.

Según detalló Elonce , el fuego arrasó con gran parte de la construcción antes de que pudiera ser controlado por las dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal policial. El episodio generó conmoción en el barrio Defensa Costera y puso en alerta a los vecinos, quienes colaboraron en las tareas de auxilio.

Los menores, rescatados a tiempo por los equipos de emergencia, fueron trasladados al Hospital San Antonio de Gualeguay para recibir atención médica por inhalación de humo. Fuentes del hospital informaron que ambos permanecen en observación , aunque fuera de peligro.

De acuerdo con lo consignado, las causas del incendio estaban bajo investigación, pero la principal línea apunta al uso de una estufa para calefaccionar la vivienda como posible desencadenante. Las autoridades realizaron peritajes en el lugar para intentar establecer el mecanismo exacto que provocó el inicio del fuego. Hasta el momento, no se emitieron resultados oficiales de las pericias.

Situaciones como la ocurrida en Gualeguay suelen intensificarse durante la temporada invernal , cuando aumentan los accidentes domésticos por el uso de estufas, braseros y artefactos de calefacción en ambientes cerrados. El monóxido de carbono es un gas tóxico sin color ni olor y puede provocar intoxicaciones graves o la muerte si se acumula en espacios sin ventilación adecuada.

Durante el invierno, el uso de estufas y equipos de calefacción representa uno de los principales riesgos domésticos en los hogares. La sobrecarga de enchufes , el uso de artefactos en mal estado o las instalaciones eléctricas deficientes pueden originar incendios o cortocircuitos. Es fundamental revisar anualmente el estado de cables, enchufes y conexiones, así como evitar colocar estufas cerca de cortinas, muebles, colchones u otros materiales inflamables.

Otra recomendación es nunca dejar estufas encendidas cuando la vivienda queda deshabitada . También resulta importante no utilizar estufas para secar ropa ni cubrir los artefactos con prendas, ya que esto puede favorecer el recalentamiento y el inicio de un incendio. En el caso de estufas eléctricas, es conveniente emplear equipos con sistemas de corte automático ante caídas o sobrecalentamiento, y para las de gas, realizar controles periódicos con personal matriculado para garantizar su correcto funcionamiento.

En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa , un grave episodio de intoxicación por monóxido de carbono dejó como saldo un hombre fallecido y dos personas heridas de gravedad. El hecho ocurrió en una vivienda situada sobre la calle 2, entre 103 y 105, minutos antes de las 14. Un llamado de auxilio alertó a las autoridades sobre una posible intoxicación masiva, lo que desencadenó un rápido operativo de emergencia.

En el sitio, los profesionales de la salud encontraron a dos integrantes de la familia con cuadros graves de intoxicación, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Gobernador Centeno. Un tercer ocupante no pudo ser reanimado y se constató su fallecimiento en el lugar debido a la inhalación del gas. Un bombero que se encontraba de civil cerca de la vivienda fue el primero en intervenir, ingresando al inmueble y realizando maniobras de auxilio antes de la llegada de las unidades oficiales.

La vivienda fue ventilada por los rescatistas, quienes forzaron la apertura de puertas y ventanas para reducir la concentración del gas. Personal de la Agencia de Investigaciones Científicas y especialistas en gas trabajan en el domicilio, que permanece bajo resguardo judicial mientras se investiga el origen de la fuga que provocó la tragedia.

Fuente: Infobae