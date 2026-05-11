Motochorros sorprendieron a un vecino para robarle, aprovecharon el momento y atacaron también a una mujer

El ataque de motochorros a vecinos del conurbano se volvió moneda corriente. Horas atrás, un hombre que vive en la ciudad de Caseros , en el municipio de Tres de Febrero , fue abordado por delincuentes que, a punta de pistola, lo sorprendieron al voleo cuando cerraba el portón de su garaje .

Antes de huir, los ladrones aprovecharon que una mujer justo tomó esa calle tras doblar en la esquina y también la sometieron a un violento asalto . El doble robo ocurrido en la tarde-noche de este viernes quedó grabado en una cámara de seguridad ubicada en la calle José Rebizzo al 4300, según informó LN+.

La víctima estaba cerrando un portón de rejas del estacionamiento de su vivienda cuando cuatro motochorros lo vieron . Dos de ellos descendieron de uno de los autos y se abalanzaron sobre el hombre. Uno de los motochorros le apuntó con un arma a la cabeza de la víctima , que no opuso resistencia y fue despojada de sus pertenencias con violencia.

Cuando los ladrones emprendían la huida, una mujer dobló en la esquina y, sin percatarse a tiempo del robo, caminó hacia ellos. Fue entonces que uno de los delincuentes la atacó y la víctima le entregó su cartera .

Vecinos de San Justo protagonizaron un violento hecho este jueves cuando golpearon e inmovilizaron a un motochorro con una toma de jiu-jitsu y lo desmayaron .

Más tarde, lo entregaron a la policía . Todo ocurrió en la calle Eizaguirre al 2000 del municipio de La Matanza. Un repartidor de una aplicación estaba entregando un pedido y, cuando el cliente salió a recibirlo, notaron que dos delincuentes a bordo de una moto estaban robando a un vecino de la cuadra.

Ellos, y otras personas que se encontraban en la cuadra al momento del robo, se acercaron a frenar el hecho. Sin embargo, uno de ellos escapó y dejó al otro ladrón a manos de la gente. Entre varios lo tomaron de los brazos y lo golpearon hasta tirarlo al piso.

Fuente: La Nación