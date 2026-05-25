Motín en una comisaría de Balvanera: tensión, fuego y una violenta madrugada

Una violenta madrugada se vivió este lunes por la madrugada en el barrio de Balvanera , donde un grupo de detenidos protagonizó un motín dentro de una comisaría de la Policía de la Ciudad.

Aunque inicialmente había trascendido que parte de los 70 detenidos habían escapado, fuentes de la fuerza porteña desmintieron la versión de la fuga.

Según informó esta mañana la Policía de la Ciudad, los internos comenzaron a incendiar colchones durante la madrugada en la alcaidía 3, ubicada en Venezuela al 1900. Según trascendió este lunes por la mañana, la protesta se habría originado por una requisa de las autoridades, que derivo en la protesta que incluyó destrozo y quema de colchones.

Las requisas son inspecciones de rutina que se realizan tanto en cárceles como en comisarías con detenidos. Tienen como finalidad detectar si se produjeron ingresos de elementos prohibidos.

La revuelta provocó un amplio operativo policial en la zona y volvió a poner el foco sobre la situación de hacinamiento en las dependencias porteñas. Si bien hace tiempo que no se registran fugas, las comisarías están superpobladas de detenidos que incluso son del Servicios Penitenciario Federal, pero esperan sitio en las cárceles del sistema, que también están superpobladas.

Parte de esta situación se resolverá cuando se termine de construir un pabellón en el penal de Marcos Paz, que además servirá para mudar a los presos de la cárcel de Devoto .

Fuentes del caso indicaron que se desplegó un operativo especial con grupos de contención, móviles de apoyo y asistencia médica preventiva del SAME y los bomberos. "También fue personal de la DUTIA para controlar la situación y evitar fugas", detallaron.

"Como consecuencia del incendio de colchones 3 policías y 4 detenidos fueron trasladados por intoxicación con monóxido de carbono a distintos hospitales", indicaron las fuentes porteñas.

"No se produjeron fugas" , remarcaron para refutar las versiones que habían circulado desde la mañana.

En la alcaidía 3 había 73 detenidos, de los cuales cuatro fueron trasladados a hospitales por el SAME . También debieron ser asistidos tres policías por inhalación de humo .

Este lunes por la mañana, fuentes oficiales informaron que 25 de los detenidos estaban siendo trasladados a otras alcaldías de la Ciudad, ya que en la zona del conflicto hubo destrozos y el fuego de los colchones también provocó daños que deben ser reparados.

Para buscarle soluciones a un conflicto que se agravó después de la pandemia con la superpoblación de detenidos en las comisarías porteñas, la Legislatura porteña aprobó en diciembre un proyecto del Ejecutivo que dispuso la creación de un servicio penitenciario propio.

Aún en vías de implementación, el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS) dependerá de la Jefatura de Gobierno, por intermedio del Ministerio de Justicia porteño, y el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) se encargará de la formación y de la capacitación permanente de los efectivos. Su creación se complementa con la Ley de Ejecución de la Pena. Esto permite que la Ciudad pueda disponer de un sistema carcelario propio.

El SPRS tendrá un director general, un subdirector general, un director de Seguridad Penitenciaria, un director de Diagnóstico, Tratamiento y Plan de Vida y uno de Recursos Humanos y Bienestar Laboral. Además, su actividad será considerada como un servicio esencial del Estado.

También contará con agentes de Seguridad Penitenciaria, que serán una fuerza civil armada y jerarquizada, responsable exclusiva de la seguridad, la custodia, los traslados y el uso de la fuerza. "Su misión es garantizar el entorno seguro necesario para el desarrollo de los programas de reintegración social", explica la ley.

También habrá un cuerpo de profesionales civiles, como psicólogos, trabajadores sociales y educadores, encargado del diagnóstico, el diseño, la implementación y el seguimiento de un “Plan de Vida” de cada condenado. Su objetivo central será favorecer la reintegración no conflictiva al finalizar la pena mediante capacitaciones laborales y bajar las tasas de reincidencia.

Como se dijo, la aprobación de la ley se dio en el marco de debates y acuerdos con el Gobierno nacional, luego de un año en el que quedó expuesta la sobrepoblación de unos 2.000 detenidos en las comisarías porteñas , que en su mayoría albergan detenidos y hasta condenados por delitos federales , que exceden a la Ciudad. En 2025 hubo varias situaciones de fuga que generaron polémicas entre ambas administraciones.

Al mismo tiempo, avanza la construcción de un pabellón en el penal de Marcos Paz que permitirá descomprimir a las comisarías porteñas y avanzar con un proyecto que suma anuncios y no termina de concretarse, que es el cierre de la cárcel de Devoto. Según los anuncios de este año, podría concretarse antes de que termine 2026.

Fuente: Clarín