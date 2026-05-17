Mito o realidad: cuán cierto es que en ganadería más grasa representa más energía

¿Es cierto que cuando los concentrados o subproductos de agroindustria, proteicos o energéticos tienen “altos niveles de grasa” que generan más energía en vacunos, tanto para producir carne como leche, eso es muy bueno?

Es muy común escuchar que las grasas que contienen muchos concentrados o subproductos de agroindustria, como el expeller, torta o extrusado de soja o girasol generan más energía en los bovinos para carne o leche y eso es muy bueno. Y cómo todo mito, esta afirmación es parcialmente correcta. Este comentario se basa en que el valor calórico de una grasa es superior a otros nutrientes. Cada gramo de grasa aporta mas menos 9 calorías, más del doble que los azúcares, almidones y las proteínas que aportan solo mas o menos 4 calorías por gramo.

Debido a que el valor nutricional de las grasas, para producir carne o leche tiene una gran variabilidad, medido en energía metabolizable, es imprescindible respetar ciertos límites recomendados para evitar problemas en la producción, reproducción y salud animal.

Cuando se consume un concentrado proteico o energético con altos niveles de grasa, la digestión del forraje fibroso (pasto, silaje, rollo, etc.) se hace muy lenta, permaneciendo mucho tiempo en el rumen. Esto ocasiona una fuerte reducción en el consumo de todos los alimentos, especialmente, los fibrosos, y con ello, disminuye la producción de carne o leche. Además, se alteran muchos procesos metabólicos, reproductivos y hormonales.

Una información muy importante es que a medida que aumenta el nivel de grasa en la dieta disminuye el valor energético de ella. Uno de los trastornos metabólicos que causa el exceso de grasa en la dieta, además del productivo, es la acumulación de grasa o tejido adiposo en el aparato reproductivo que afecta, y mucho, a las vacas próximas a parir, tanto de carne como de leche.

A continuación, se presenta una lista donde se detallan de mayor a menor porcentaje de grasa de diferentes granos y subproductos, con el nivel de grasa de cada uno: algodón semilla (±19%), grano de soja (18-20%), afrechillo de arroz entero (±15%), expeller o torta de soja (6-14%), expeller o torta de girasol (6-14%), grano de maíz (alto oleico o % aceite) (5-8%), afrechillo de trigo (±5%), grano de avena (4 a 5%), grano de sorgo (±4%), grano de maíz conbajo porcentaje de aceite (±3%), afrechillo de arroz desgrasado (±3%), cáscara de soja (±3%), grano de cebada (1.5 a 2%), pellet o raicilla de cebada (1.5 a 2%), pellet o harina) de soja o girasol (0,3 a 0,8%) y forrajes frescos en general (0,8 a 1%).

En detalle, los expeller de girasol y soja provienen de extrusado por presión y vapor. Los niveles de grasa pueden variar entre 6 al 12 o 14%, respectivamente. Los niveles más bajos corresponden a 2 o más líneas de prensado.

En tanto, la harina (pellet) de girasol o soja provienen de tratamiento con solventes orgánicos. En estos casos, quedan muy bajos niveles de grasa o aceite (<1%) que se comercializa en el mercado interno o exterior.

Además, algo similar a lo que ocurre en el ser humano, el exceso en grasa provoca lo que se llama el hígado graso, relacionado con la sobreproducción de grasa en el hígado, la cual se difunde por la sangre a todo el organismo, causando serios trastornos metabólicos, reproductivos y hormonales.

Para evitar estos problemas, expertos en la materia recomiendan que los niveles totales de grasas de la dieta “no” superen el 5% del consumo de materia seca (MS).

Describiremos dietas de dos casos. En el primer ejemplo: un novillo de 250 kilos para ganar 0, 9 a 1 kg/cabeza/día, en pastoreo (pastura mixta de alfalfa + gramíneas, en primavera) junto con grano de maíz (alto oleico) y expeller de girasol, requiere consumir en total ±7,5 kg de MS/día. El límite “máximo” recomendado de consumo de grasa para este novillo debería ser alrededor de ±375 g /cabeza/día (7,5 x 5%) para no tener ningún problema productivo.

Con una dieta balanceada de 4,5 kg MS/cabeza/día de pastura más 2 kg MS/cabeza/día de grano de maíz (alto oleico) más 1 kg MS/cabeza/día de expeller (torta) girasol; un consumo total de alimento de ±7.5 kg MS/cabeza/día y un consumo total de grasa de ±265 g grasa/cabeza/día 1 (3.5% de grasa/cabeza/día). Entre las referencias, astura: 4.5 kg MS x 1% (grasa)= 45 g grasa/cabeza/día. En resumen, grano de maíz (alto aceite), unos 2 kg MS x 6% que da 120 g grasa/cabeza/día y, expeller (torta) de girasol, un kg MS x 10%= 100 g grasa/nov./día que da un total de 265 g de grasa/cabeza/día.

En el segundo ejemplo, una vaca lechera de 600 kilos produciendo 30 litros de leche/vaca ordeño/día con 3,5% de GB, en pastoreo (pastura mixta de alfalfa más gramíneas, en primavera) junto con grano de maíz (alto oleico) y expeller de soja, requiere consumir en total ±20,5 kg de MS/día. El límite “máximo” recomendado de consumo de grasa para esta vaca lechera debería ser alrededor de ±1 kg /cabeza/día (20,5 x 5%) para no tener ningún problema productivo ni reproductivo. La dieta balanceada es 8,5 kg materia seca (MS)/cabeza/día de Pastura más 9 kg MS/cabeza/día de grano de maíz (alto oleico) más 3 kg MS/cabeza/día de expeller (torta) soja que da un consumo total de alimento de ±20,5 kg MS/cabeza/día y un consumo total de grasa de ±925g grasa/cabeza/día (4,5% de grasa/cabeza/día). Las referencias son pastura por 8,5 kg MS x 1% (grasa)= 85 g grasa/cabeza/día, grano de maíz (alto aceite) por 9 kg MS x 6%= 540 g grasa/cabeza/día y expeller (torta) de soja: 3 kg MS x 10% que da 300 g grasa/nov./día que representa un total de ±925g de grasa/cabeza/día.

En ambos ejemplos, y utilizando una adecuada dieta (energética-proteica), el consumo de grasa estuvo muy cerca del límite recomendado, 3,5 y 4,5% de grasa/cabeza/día, para el novillo y vaca lechera, respectivamente.

En conclusión, a medida que aumenta el consumo de grasa disminuye el valor energético de la misma, provocando una serie de problemas productivos, reproductivos y en la salud animal, que habría que evitar. En resumen, los niveles “óptimos” de grasa en la dieta no deben superar el 5% de la materia seca.

El autor es doctor en Ciencias Veterinarias especializado en Nutrición Animal, director Ejecutivo de la Consultora Internacional de Producción y Nutrición de bovinos (carne y leche), asesor privado //

Fuente: La Nación