El abrazo de Meloni con el “héroe de Módena” que frenó al atacante que embistió a peatones con un auto

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni , y el presidente, Sergio Mattarella, visitaron este domingo a las víctimas internadas en el hospital de Baggiovara, quienes fueron atacados el sábado por la tarde en el centro de Módena por un hombre que embistió a varios peatones y apuñaló a una persona.

El agresor fue identificado como Salim El Koudri, un ciudadano italiano de origen marroquí , de 31 años.

Al salir, se reunieron con dos de las cuatro personas que redujeron al atacante. Meloni allí abrazó a Luca Signorelli , quien fue calificado por el propio gobierno italiano como “un héroe”.

La premier italiana publicó una foto junto Signorelli en X y escribió:

“Lo que hace heroica a una persona normal es el instante en que el corazón elige hacer el bien, incluso cuando eso implica un riesgo . Los héroes, en el fondo, no son personas extraordinarias: son hombres y mujeres comunes que, en un momento decisivo, ponen lo que es justo por delante de sí mismos. Y es precisamente en esa elección, tan humana y tan luminosa, que una vida normal se convierte en ejemplo y deja una huella destinada a perdurar”.

Fuente: La Nación