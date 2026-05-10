Misterio por una pareja cordobesa desaparecida en Mar del Plata: la sospecha que alarma a la familia

Una pareja de Córdoba viajó a Mar del Plata para buscar trabajo durante la temporada de verano y no se supo más nada de ellos. Según denunciaron los familiares de Melisa Martínez y Pablo Arévalo, desaparecieron sin dejar rastro. Desde febrero, no responden mensajes ni llamados , y sus perfiles en redes sociales quedaron en silencio.

Sumado a la desesperación por haber perdido el contacto, la familia tampoco puede radicar la denuncia.

Según contó el yerno de Melisa Martínez al diario local 0223 , la madre de ella llamó a una unidad judicial de Mar del Plata para radicar una denuncia por desaparición de persona de manera remota, pero le dijeron que debía recurrir a las autoridades de Córdoba de manera presencial. Cuando la mujer se presentó en la Comisaría 9B de Córdoba, “el policía tampoco le tomó la denuncia” y le indicó que debía viajar a Mar del Plata porque allá está la pareja. “¿Cómo puede ser posible esto? Está desaparecida y no sabemos si está con vida” , dijo el yerno. “De un día para el otro, ella dejó de recibir mensajes, no contesta en las redes sociales y él tampoco”, aseguró.

El caso tiene un elemento que aumenta el nivel de alarma. Según el yerno, Pablo Arévalo “tenía problemas con un tipo” que lo habría amenazado de muerte y lo estaba buscando. Esa información, en conexión con el corte abrupto de todo contacto desde febrero, lleva a la familia a temer por la integridad de ambos.

La situación fue difundida en redes sociales con la esperanza de obtener datos sobre el paradero de la pareja.

Las autoridades informaron que quienes tengan algún dato importante para la búsqueda pueden comunicarse con el 911.

Fuente: TN