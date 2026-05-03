Misterio en Córdoba: una mujer salió a caminar y la encontraron muerta en un camino rural

Una mujer de 30 años fue encontrada muerta a la vera de un camino rural en San Antonio de Litín, en la provincia de Córdoba , y la Justicia intenta determinar si fue víctima de un accidente .

Por el momento, no hay detenidos y la causa se encuentra en plena etapa de investigación. La principal hipótesis es que fue atropellada por una máquina agrícola .

La víctima fue identificada como Estefanía Isabel Villamea , de la ciudad de Oliva y madre de un nene de 5 años. Según los primeros datos incorporados al expediente, la mujer solía caminar por ese sector todas las mañanas .

El hallazgo se produjo el jueves pasado, cuando un vecino dio aviso a la Policía. Al llegar a la zona, los efectivos, junto a un servicio de emergencias, constataron que la mujer ya estaba muerta.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Instrucción Nicolás Gambini , quien indicó que una de las hipótesis principales es que se haya tratado de un accidente con una maquinaria agrícola , aunque aclaró que no se descartan otras líneas.

Según explicó el fiscal en declaraciones al medio local Villa María Vivo , “todo indica que podría haber sido embestida por una maquinaria agrícola, una fumigadora tipo mosquito”.

En ese sentido, señaló que las condiciones de visibilidad al momento del hecho podrían haber influido , ya que en la zona se registraba niebla durante las primeras horas del día.

Fuentes del caso indicaron al medio El Doce.tv que la Policía logró identificar al conductor de la maquinaria que habría estado involucrada . Sin embargo, aún se intenta establecer en qué condiciones se produjo el hecho y si el hombre se percató de lo ocurrido.

En paralelo, se llevan adelante distintas medidas de prueba. Personal policial y peritos trabajaron en la zona donde fue encontrado el cuerpo para relevar rastros, mientras se recaban testimonios de personas que pudieran haber estado en el lugar o haber visto movimientos en ese horario .

La causa se mantiene abierta y en etapa de investigación. En ese marco, no se descarta ninguna hipótesis. El fiscal ya ordenó hacer la autopsia al cuerpo de la mujer, cuyo resultado permitirá determinar con precisión las causas de la muerte.

Fuente: TN