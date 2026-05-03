Pocos lo saben: para qué sirve poner una media en la aspiradora y cuál es su beneficio secreto

En el mundo de los trucos caseros de limpieza, hay uno que sorprende por lo simple y efectivo: colocar una media en el tubo de la aspiradora . Aunque no es tan conocido, cada vez más personas lo recomiendan por un motivo muy concreto que va más allá de dejar la casa impecable.

La clave está en cómo funciona la aspiradora. Este electrodoméstico succiona aire para atrapar polvo y suciedad en su interior, reteniéndolos mediante filtros o bolsas. Sin embargo, esa misma potencia puede hacer que pequeños objetos se pierdan fácilmente dentro del aparato sin posibilidad de recuperarlos.

El uso de una media transforma por completo la función de la aspiradora en determinadas situaciones. Al colocarla en la boquilla o el tubo, actúa como una especie de “red” que permite aspirar sin que los objetos desaparezcan dentro del equipo .

Esto resulta especialmente útil para:

En lugar de que todo vaya al depósito, la media filtra lo que entra y deja atrapado lo que podría perderse .

Más allá de recuperar objetos, el verdadero valor de este truco está en el control. Permite usar la aspiradora de forma mucho más precisa , algo clave en espacios difíciles o con elementos frágiles.

De hecho, este método se volvió popular porque evita uno de los problemas más comunes: aspirar algo importante por accidente y no poder recuperarlo . Al reducir la succión y sumar la media, se convierte en una herramienta mucho más versátil.

Aplicarlo es muy simple y no requiere ningún gasto:

Primero, hay que elegir una media fina (tipo nylon o tela liviana) . Luego, se coloca sobre la boquilla o el tubo de la aspiradora y se ajusta bien para que no se desprenda.

Después, se recomienda usar la potencia mínima del aparato y pasarla suavemente por la zona donde se quiere limpiar o buscar objetos. La media va a retener todo lo que no querés perder.

Este truco es ideal en situaciones específicas: cuando se cae un objeto pequeño al piso , al limpiar rincones con piezas delicadas o incluso al aspirar cerca de muebles donde hay riesgo de perder algo importante .

También puede ser útil en superficies donde hay mezcla de polvo y objetos diminutos , ya que permite separar ambos sin esfuerzo.

Fuente: TN