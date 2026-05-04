Misterio en Coghlan: la Gendarmería hizo un nuevo allanamiento en la casa de Cristian Graf

La Gendarmería realizó este lunes un nuevo allanamiento en la casa de Cristian Graf , en el barrio de Coghlan, en busca de más restos óseos de Diego Fernández Lima .

La información fue confirmada a TN por la abogada de Graf. “Lo que hicieron fue pasar el georadar para ver si encontraban algún resto, y no encontraron nada ”, indicó Érica Nyczypor.

El operativo se realizó a pocos días de que se cumpla un año del hallazgo del cuerpo. Buscaban más restos óseos, ropa o elementos que puedan servir como prueba del homcidio. “Dio negativo”, señaló Martín Díaz, su otro defensor.

Y advirtió que la diligencia debería haberse hecho también en la casa lindera. “Si vienen con este elemento, que también lo hagan en el domicilio de al lado. Sería lógico que si lo están pasando por acá, lo hagan ahí. Se pueden hacer las cosas bien o mal”, expresó en diálogo con A24 .

Sobre la causa de encubrimiento, por la cuál fue sobreseído, sostuvo que “no tenía razón de ser”. También habló del cambio de carátula. “El caso no fue investigado en 40 años. Ahora el fiscal sostiene que fue un homicidio simple y vamos a presentar un descargo con esta nueva calificación”, dijo.

“Vamos a demostrar que Graf no encubrió, no eliminó ni se deshizo de evidencia, no lastimó a nadie y no cometió ningún homicidio ”, aseguró.

Aunque en octubre de 2025 un juez de primera instancia dictó su sobreseimiento argumentando que el crimen ya había prescripto tras 41 años, la Cámara Nacional de Apelaciones anuló esa decisión a fines de noviembre.

Diego Fernández Lima desapareció durante la tarde del 26 de julio de 1984 . Aquel día, tras almorzar con su mamá y pedirle dinero para visitar a un amigo, fue visto por última vez en la esquina de Rómulo Naón y Monroe, en Villa Urquiza. Nunca llegó a la ENET N°36 “Almirante Brown” , donde cursaba la secundaria.

Sus padres, Juan Benigno Fernández e Irma Lima, denunciaron la desaparición en la Comisaría 39, pero el caso fue archivado como una supuesta “fuga de hogar”.

El 20 de mayo pasado , un grupo de obreros que trabajaba en una propiedad de la avenida Congreso 3748 descubrió restos óseos en el jardín lindante con la casa de Congreso 3742, donde vivía Graf con su familia desde los años ‘70.

La investigación, a cargo del fiscal López Perrando y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) , analizó 151 fragmentos de huesos y logró identificar a la víctima. El cuerpo pertenecía a Diego Fernández Lima .

Los expertos determinaron que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el pecho , que dejó una marca en la cuarta costilla derecha. Tras el crimen, lo enterraron en una fosa improvisada a 60 centímetros de profundidad.

Fuente: TN