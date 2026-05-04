Esposado y custodiado por la Policía: así fue la salida de “Pequeño J” desde Perú

En medio de un gran operativo, Tony Janzen Valverde Victoriano , alias “Pequeño J” , fue trasladado a la Argentina procedente de Perú, y quedará detenido en nuestro país, a disposición de la Justicia Federal.

Se trata de uno de los principales acusados en la causa por el brutal triple crimen de Florencio Varela ocurrido en septiembre de 2025, en el que asesinaron a Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo.

Según se puede ver en las imágenes, “Pequeño J” partió desde Perú esposado y con una fuerte custodia policial e hizo una escala técnica en Paraguay. Se espera que llegue al Aeropuerto de El Palomar.

Esta mañana, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) entregó al acusado a los agentes de la Interpol para proceder con su extradición. El procedimiento oficial se llevó a cabo a las 4:36, en las instalaciones del penal de Ancón II.

Según informó el medio peruano RPP , el operativo se realizó mediante una coordinación directa entre el jefe del INPE, Jorge Henry Cotos Ochoa, y el general Zavala, encargado de la Interpol, quienes supervisaron el inicio del traslado del acusado hacia el aeropuerto bajo resguardo policial.

Fuentes judiciales confirmaron que el acusado, una vez que llegue a la Argentina, será trasladado bajo custodia de la Policía Federal Argentina (PFA) a un penal, y declarará mañana ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón , a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez .

“Pequeño J” está señalado como integrante de una organización criminal vinculada al narcotráfico y es considerado por los investigadores como el que planificó el secuestro, tortura y asesinato de las tres jóvenes.

El caso ya tiene once personas identificadas , varios detenidos, y se maneja una hipótesis firme que apunta a una represalia narco ejecutada de manera coordinada para recuperar droga presuntamente robada a la organización.

Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo fueron captadas mediante un engaño en Ciudad Evita el 19 de septiembre del 2025. Según consta en la causa, parte de los sospechosos las subieron a una camioneta con la excusa de ir a una fiesta .

Luego las trasladaron hasta una casa ubicada en la calle Chañar 702, en Florencio Varela . Allí comenzó el horror. Fueron privadas ilegítimamente de su libertad, maniatadas, golpeadas y torturadas . Finalmente, las asesinaron y hasta habrían transmitido el crimen en vivo para un grupo cerrado.

Los cuerpos de las jóvenes fueron enterrados en el patio de la casa y la camioneta utilizada para el traslado fue incendiada horas después, con el objetivo de borrar rastros. Pero las cámaras de seguridad fueron clave para encontrar a los responsables y atar cabos del hecho.

Tras ser vinculado al caso, Valverde Victoriano escapó del país . La Justicia ordenó su captura internacional y, con la colaboración de autoridades peruanas, fue detenido preventivamente en ese país. Se había escondido en un camión de pescados y fue localizado por una conversación que tuvo con su novia.

Luego de varios meses de gestiones judiciales y diplomáticas, se concretó su extradición .

Hasta el momento hay once personas identificadas como integrantes de la organización:

Además, los investigadores no descartan que haya otros involucrados que todavía no fueron identificados.

Fuente: TN