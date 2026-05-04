El Gobierno le dio rango de “embajador” al histórico traductor de los presidentes, hoy estrecho colaborador de los Milei

En una curiosa medida, el Gobierno creó un cargo especial de “Intérprete y Traductor Presidencial” y le otorgó rango protocolar de embajador a Walter Carlos Kerr, el histórico traductor de la Casa Rosada, que se ha convertido en un colaborador cercano y habitual del presidente Javier Milei.

El traductor público Kerr había ingresado a la Cancillería en 1997 y por sus múltiples habilidades lingüísticas trabajó para presidentes de muy distintos signos políticos: Carlos Menem, Fernando De La Rúa, Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y el actual presidente Javier Milei.

Su ascenso fue formalizado el 1° de mayo, pero apareció reflejado este lunes en el Boletín Oficial. El puesto de Kerr dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que lleva actualmente Pablo Quirno. Y dice, que busca “jerarquizar las tareas de traducción e interpretación en el ámbito presidencial, especialmente en el vínculo con gobiernos extranjeros, organismos internacionales y documentación en idiomas extranjeros.”

Desde 2018, era Director de Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Según el texto oficial, el Ejecutivo argumenta que “la relevancia de estas funciones requiere un nivel jerárquico equivalente al de otros interlocutores diplomáticos, por lo que se dispuso que el cargo tenga categoría de embajador, aunque de carácter exclusivamente protocolar y por fuera del Servicio Exterior de la Nación.”

Kerr fue designado por su “idoneidad y experiencia” para cumplir funciones de traducción en el más alto nivel del Estado. La normativa se apoya en una ley vigente que habilita al Poder Ejecutivo a otorgar rango diplomático a personas ajenas a la carrera para misiones específicas y temporales.

El cargo durará el tiempo que esté Milei en el poder, o en caso de que se lo revoquen ya que es un nombramiento político. Pero también se lo pueden extender en un nuevo gobierno sea Milei u otro, con un nuevo decreto.

De ahí que ese ese nombramiento generó cantidad de especulaciones debido a que se trata de un momento en el que muchos consideran que Milei y su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que tienen una extremada obsesión con la confianza de la información sobre ellos que fluye al exterior. El entre tanto siempre sostiene la misma actitud. Es como una sombra que susurra al oído del presidente la traducción de quién le habla.

El decreto 316/20206 con su designación le otorgó el cargo extraescalafonario de “Intérprete y Traductor Presidencial dependiente del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto” con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.798, que prohíbe a las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional cubrir vacantes actuales o futuras sin autorización previa del Jefe de Gabinete de Ministros.

“Asignase al cargo extra escalafonario de Intérprete y Traductor Presidencial una remuneración mensual por todo concepto equivalente a la Categoría “A” de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Personal del Servicio Exterior de la Nación”, informó también. O sea cobrará como embajador full, un cargo que a nivel político tienen pocos.

Mientras dure el rango de embajador, el sueldo de Kerr estaría cerca de los 10 millones de pesos netos. Pero con la cantidad de viajes que hace alrededor del mundo con el Presidente, su sueldo no era bajo, debido a la gran cantidad de viáticos en dólares que recibi por ley. O sea, que la cuestión salarial no estaría por detrás del ascenso.

Walter Carlos Kerr es abogado por universidad, profesor, traductor público, intérprete y funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una de las personas más formadas en su cargo, y se ha dicho que habla nueve idiomas , con mucha solvencia como se lo ha visto en los viajes y encuentros presidenciales internacionales. Acompañando a presidentes estuvo junto a Nelson Mandela, Barack Obama, Oliver Stone, Madonna, Donald Trump, y muchos más. Recientemente estuvo traduciéndole al Presidente toda su entrevista en Casa Rosada con el magnate tecno Peter Thiel, establecido en la Argentina sin propósito oficializado.

A fines de los '90 entró con exámenes a la Cancillería como intérprete, y se consolidó con Carlos Menem en 1998, en su visita al Reino Unido y encuentro con la fallecida Reina Isabel II. En los hechos debería. Siempre con una sonrisa pero discreto e impenetrable, es el estilo que conquistó a los Milei.

Fuente: Clarín