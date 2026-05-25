“Mirá lo que hice”, la reacción del conductor de la Amarok que chocó y mató a una familia entera en la Ruta 6

El sábado a la tarde Micaela Cramer, su marido y sus dos hijos salieron en un auto desde Alejandro Korn por la Ruta Provincial N°6. Poco después, una camioneta Amarok Volkswagen gris los pasó a extrema velocidad y con la música fuerte . Micaela vio luego que más adelante se levantó una gran polvareda en la ruta.

La pareja frenó el auto y se bajó a ver lo que había pasado. Ahí, sobre el kilómetro 53, en San Vicente, se encontró con una escena imborrable : la Amarok conducida por Leandro Panetta (28) había embestido desde atrás el Peugeot 207 blanco en el que iban cinco personas, entre ellos dos menores de edad.

Esa familia viajaba desde Guernica hacia Cañuelas en busca de un médico pediatra que pudiera atender al bebé enfermo de tan solo dos meses de Serafina Benítez Cabañas (31) .

Con la mujer y el bebé iba otra hija chica, la abuela de los menores ( Ninfa Cabañas , de 49) y el padrino del bebé ( Juan Aníbal López Rodríguez , de 29).

“A simple vista vimos que ya estaban todos fallecidos , el de la Amarok se bajó sin un solo raspón, me decía “mirá lo que hice, mirá lo que hice” . Tuve un presentimiento, mucho no me quería acercar pero prendí la linterna de mi celular y quise mirar cuántos había en el auto. Y encontré al bebé con la señora abajo, y le grité a mi marido que había un bebé ”, recuerda Micaela mientras conversa con Clarín .

Su marido se desesperó por intentar rescatar al bebé. Se subió al capó del auto para poder sacarlo a través del parabrisas. En ese momento relata Micaela que un bombero vestido de civil se acercó a ayudar al hombre.

“Mi marido lo agarró y se lo dio al bombero. Después le pregunté “¿sigue vivo?” y me dijo que sí. Vimos una ambulancia y le hicimos señas. Bajó la enfermera, se lo dimos y se fueron al hospital. Mi marido se cegó y le decía al de la Amarok que mirara lo que hizo, y él no quería ni mirar . “Mataste a una familia” , le decía. Se lo llevó la Policía al hospital para hacerle el test de alcohol en sangre ”, relata Micaela.

Finalmente el bebé falleció, al igual que todos los que iban dentro del auto. Micaela dice que la velocidad a la que manejaba el joven de 28 años -que se reveló que es un estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)- era entre 180 y 200 km/h .

La Policía Científica le dijo a la pareja que debía permanecer en la ruta mientras se hacían los trabajos de extracción de las víctimas.

“Íbamos con mi bebé de cuatro meses y mi nene, tranquilamente podríamos haber sido nosotros. Lo llamé a mi suegro para que se llevaran a los nenes, y nos quedamos hasta las 2 de la mañana más o menos hasta que sacaron los cuerpos y se llevaron los autos. Policía científica hizo un trabajo exhaustivo, no dejaron pasar nada por alto”, destaca Cramer.

Los efectivos de la Comisaría 1ra de San Vicente que trabajaron en el lugar describieron que el choque fue tan grande que la trompa de la camioneta Amarok llegó casi hasta el asiento delantero del Peugeot. “El Peugeot quedó totalmente comprimido ”, marca la testigo.

Micaela y su marido fueron posteriormente a la comisaría para detallar lo que habían visto. El lunes se enteraron a través de policías que habían estado con ellos el sábado que el joven había quedado preso.

“Nos dijeron que el test dio negativo. Que él es consciente de todo, les preguntaba si era verdad que había un bebé y le dijeron que sí, que murieron todos, y después les reconoció a ellos que iba fuerte , que después de saber que estaban todos muertos y que encima había un bebé y una nena de 10 años dijo que quiere estar muerto”, agrega.

Según contó a Clarín Jorge Benítez, hermano de Serafina, el joven está detenido en La Plata. El medio 0221 informó que en las últimas horas fue indagado y decidió no declarar . La Justicia lo imputó por “homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor, con culpa temeraria y exceso de velocidad”.

Serafina tiene un hijo mayor, de once años, que no había viajado con ellos. La comunidad educativa de la Escuela Primaria N°14 "La flor del roble", institución de Guernica, manifestó en un comunicado la lamentable pérdida de la nena Brailin Benítez Sarabia , quien iba a tercer grado.

Los restos de Ninfa, Serafina y los dos menores ya fueron velados y enterrados en Guernica. Juan Aníbal fue despedido en redes sociales por su esposa, con quien había tenido un hijo hace pocos meses.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín