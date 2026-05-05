Milei volvió a embestir contra la prensa: “Los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras”

Javier Milei renovó sus críticas contra la prensa, luego de que este lunes reabriera la sala de periodistas de Casa Rosada, aunque con nuevas restricciones y la prohibición para ingresar a los acreditados de los canales TN y Eltrece . En una jornada que también estuvo marcada por las nuevas revelaciones sobre las reformas en la casa del country Indio Cuá propiedad de Manuel Adorni, el Presidente advirtió que los periodistas "tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras".

El jefe de Estado publicó un extenso mensaje en X dirigido a la prensa y con reiteradas alusiones a la libertad de expresión. "Un error que suelen cometer los periodistas es creer que libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia", dijo el mandatario para luego agregar que "los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras".

"Se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos somos iguales ante la ley, todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones y de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día mas abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras ", afirmó.

El extenso mensaje publicado por el Presidente se titulo "Sobre los 'Periodistas'" y hace mención a "aquellas personas que dicen ejercer el periodismo" y que, dijo , "ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión".

Tras asegurar que "nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy", Milei dijo que los periodistas cometen un error que es "creer que libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia". En ese sentido, el Jefe de Estado consideró que "la libertad exige responsabilidad".

SOBRE LOS “PERIODISTAS” Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión. Déjenme decirles un par de…

"Reclamar un supuesto derecho a poder decir lo que se les antoje sin consecuencias es reclamar el privilegio de poder seguir viviendo en la torre de marfil en la que vivieron durante muchos años. Sin embargo, la Argentina de los privilegios de ha terminado", planteó, en tanto dijo que toda la población debe hacerse responsable de sus actos.

A continuación, Milei se refirió a su vínculo con los periodistas: "Hoy les toca enfrentarse a un ciudadano que llegó a Presidente y no le debe nada a nadie más que cumplir el mandato de cambio que nos dio el país, y que no tiene miedo de decir un par de verdades incómodas aunque a muchos privilegiados les duela".

En una segunda parte de su mensaje, el Presidente comparó al periodismo con un mercado de libre competencia. Dijo que si fuesen lo mismo "sería la propia sociedad la que se encargaría de limpiar el sistema mandando a la quiebra a aquellos medios que publican falsedades, operaciones e injurias de manera constante". " Porque la gente no es idiota, a diferencia de lo que algunos medios creen", añadió.

"Pero el sistema de medios en Argentina no es libre - continuó- En tanto y en cuanto la mayoría de los medios de comunicación sigan viviendo de la pauta oficial de algún gobierno subnacional ya que nosotros hemos eliminado la pauta, los mecanismos de corrección del mercado no funcionan ya que se sostienen artificialmente al servicio del interés de algún político" .

El Presidente insistió con su premisa de que "lo que la mayoría de los periodistas reclaman no es libertad de expresión", sino, dijo, " poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos".

Y subrayó que mientras sea Presidente los periodistas "no van a obtener ni privilegios ni pauta (al menos no de nuestra parte)". " Vamos a contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias, y tendrán que hacerse responsables de las cosas que dicen como cualquier ciudadano de a pie", resaltó.

Fuente: Clarín