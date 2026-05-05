La oposición quiere que Adorni vuelva al Congreso: cuántos votos le faltan para interpelarlo y avanzar en su posible destitución

Manuel Adorni apostó a que su exposición en Diputados diluyera el escándalo en torno a sus propiedades y viajes, a la vez que buscó dar vuelta la página con la conferencia de prensa de ayer en la Casa Rosada, pero la saga de las revelaciones sobre presuntos gastos incompatibles con sus ingresos declarados no se detiene y los bloques de la oposición dura procuran activar en el Congreso los proyectos para interpelar al jefe de Gabinete y eventualmente destituirlo con una moción de censura.

Diputados de Unión por la Patria y otros espacios críticos del Gobierno adelantaron que insistirán con el tratamiento de las iniciativas, aunque los cálculos para reunir los números indican que no les resultará sencillo. “Vamos a trabajar para tener las instancias que la Constitución plantea para que pueda haber una persona con la confianza del Congreso ocupando el lugar del señor Adorni” , ratificó Germán Martínez, el jefe de bloque, sobre el final del informe de Adorni en el recinto.

Los intentos de apartamiento del reglamento para interpelarlo, en la anterior sesión el 8 de abril, funcionan como un antecedente concreto del escenario en la Cámara. Una moción de la diputada kirchnerista Paula Penacca alcanzó 124 voluntades a favor , cinco menos de las necesarias para llegar al quórum y garantizar la aprobación de un proyecto. En ese caso, como no había dictamen, eran necesarias las tres cuartas partes de los votos, pero sirvió para medir el respaldo.

En esa votación, hace casi un mes, entre los 14 ausentes hubo dos integrantes de Unión por la Patria, dos del MID y la ex oficialista y luego férrea opositora Marcela Pagano. También seis de Innovación Federal, el bloque referenciado en el gobernador salteño Gustavo Sáenz y el jefe político misionero Carlos Rovira. Para que no avanzara la interpelación a La Libertad Avanza se unieron el PRO, la UCR, los tucumanos de Independencia, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, dos de los salteños que responden a Sáenz, el rionegrino Sergio Capozzi y el santacruceño José Luis Garrido. En esa pecera la oposición dura tratará de pescar los votos que le faltan.

“Vamos a trabajar para insistir, está claro que solos no podemos. Creemos que se van a ir dando las condiciones, porque todo lo que sigue apareciendo y que complica al jefe de Gabinete no tiene fin ”, ironizó un referente de Unión por la Patria sobre la muletilla de Adorni en el cierre de sus posteos, y se atajó sobre los 124 que ya respaldaron la interpelación: “Hay que ver si todos los que votaron a favor ahora vienen a dar quórum”.

Además de Unión por la Patria, en ese caso le dieron luz verde al proyecto el Frente de Izquierda, la mayoría de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, la cordobesa Natalia de la Sota, la neuquina Karina Maureira y los puntanos Jorge Fernández y Claudio Alvarez. Las dudas del kirchnerismo se enfocan en los diputados alineados con gobernadores, por la presión de la Casa Rosada, como los tres que responden al catamarqueño Raúl Jalil.

Como primer paso, los opositores buscarán sesionar para emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales -presidida por el oficialista Nicolás Mayoraz, que pisa el tratamiento- para discutir las iniciativas en ese ámbito. En esa convocatoria podrían confluir otros intereses, como la habilitación de los debates de Ficha Limpia , licencias y endeudamiento familiar, con el propósito de sumar para el quórum.

Luego del dictamen en comisión, la siguiente instancia sería volver al recinto para avanzar con la interpelación , para lo que se requiere abrir la sesión y aprobar el proyecto con al menos 129 votos positivos. Para seguir con la remoción, tras la comparecencia de Adorni, hará falta otra vez mayoría especial (129) en Diputados y también en el Senado (37).

“Urge que avancemos, no sólo porque mintió abiertamente sobre la declaración de bienes y los contratos de su amigo Marcelo Grandio con TV Pública. Las nuevas revelaciones en la causa muestran un nivel de gasto en efectivo que lo aleja cada vez más de alguna explicación creíble y razonable”, apuntó el socialista Esteban Paulón. El intento de sesión sería la próxima semana, luego de la marcha universitaria del martes.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín