Milei difundió un video de la avenida Corrientes: “El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad”

Luego de que los índices de consumo masivo volvieran a mostrar señales de debilidad en abril , Javier Milei compartió en sus redes sociales un video con imágenes de la actividad nocturna sobre la avenida Corrientes. “El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad”, ironizó. Y agregó: “Eso que el video es a fin de mes... ¡Ah! Pero el metro cuadrado de Pepito...”.

El mensaje citó la publicación del realizador audiovisual oficialista, Santiago Oría, quien además de compartir el video con imágenes de la pizzería Güerrín —un clásico porteño— destinó unas palabras para críticas economistas y periodistas. “Otro finde con todo al taco. Calles llenas, estadios llenos, recitales llenos, teatros llenos, restaurantes explotados”, definió y agregó:“Mientras los econochantas y periodistas mienten. NOLSALP (acrónimo para ‘No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas’) . La gente lo sabe”.

Según el último informe de la consultora Scentia, las ventas de productos de la canasta básica —alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza— registraron una caída interanual del 3,8% en abril al considerar el conjunto de los canales relevados. El retroceso fue más marcado en las grandes cadenas de supermercados.

El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad. Y eso que el video es a fin de mes... Ah! Pero el metro cuadrado de Pepito... CIAO! https://t.co/3GD7CT8C4d

Si bien el dato refleja una desaceleración de la caída respecto de marzo, cuando las ventas habían retrocedido un 5,1% interanual, el consumo todavía no logra consolidar una recuperación sostenida. Con el resultado de abril, el acumulado del primer cuatrimestre muestra una baja del 3,3%.

Por su parte, la consultora NielsenIQ informó que las ventas de marzo y abril se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel que en igual período de 2025. De acuerdo con sus mediciones, el rubro alimentos fue el de mejor desempeño, con un crecimiento interanual del 1%, mientras que los segmentos de cuidado personal y limpieza registraron una caída del 3,3%.

Fuente: La Nación