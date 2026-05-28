Milei defendió su gestión, volvió a embestir contra la oposición y el periodismo, y renovó su optimismo reeleccionista

Javier Milei volvió a denunciar este jueves a la oposición por presuntos intentos de golpe de Estado contra su gestión, renovó sus críticas a los medios de comunicación y advirtió que "el supuesto gobierno que no tiene iniciativa y está paralizado logró que el otro día en Diputados les ganáramos 13 a 0", al hacer referencia a las últimas victorias del oficialismo en la Cámara baja, como haber obturado el intento las bancadas opositoras de interpelar al cuestionado Manuel Adorni .

El mandatario fue el el encargado de cerrar con su discurso la jornada del Latam Economic Forum, en Parque Norte, donde previamente el ministro Luis "Toto" Caputo había dicho que "en 2027 el Gobierno ganará las elecciones cómodamente". A su turno, el libertario vaticinó que el país será un "investment grade cuando los argentinos sepulten al populismo" al hacer una elíptica referencia a su eventual reelección .

Durante la ponencia se lo vio al libertario con un tono optimista. “Con la confianza del pueblo argentino estamos sacando al país de un siglo de sostenido declive”, afirmó el al inicio de su exposición, en la que estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Adorni y los ministros Mario Lugones (Salud) y Carlos Presti (Defensa).

Ante empresarios e inversores, el Presidente detalló que “pasamos de niveles de riesgo país de 3000 a menos de 500”, mientras que “el Estimador Mensual de la Actividad Económica está hoy 11% arriba de cuando recibimos el poder”.

Al hacer referencia a la cuestión electoral, el jefe de Estado indicó que " más allá de lo que nosotros hagamos, lo que va a determinar que salgamos del pozo son los propios argentinos ”, al referirse a la necesidad de su gobierno de ser refrendados por el voto popular. Y sostuvo que “hoy tenemos lo que Occidente necesita y estamos generando las condiciones para que quienes saben crear, desarrollar y crecer puedan hacerlo, y para devolverles a los argentinos la libertad de crear su propio futuro”.

Pese a la baja de imagen que sufrió en los meses y la caída del Indice de Confianza del Consumidor, que mide la Universidad Di Tella, Milei remarcó que "Argentina decidió cambiar para bien de una vez por todas. Gracias a un pueblo harto de recetas fracasadas, eligió al primer gobierno liberal-libertario de la historia de la Argentina y de la humanidad”.

Luego el mandatario volvió a deslizar que que su gobierno sufrió un intento de derrocamiento a mediados del 2025. “Intentaron un golpe de Estado. Lo intentaron en la Cámara de Diputados y atacaron el programa económico con cuarenta leyes tratando de vulnerar el equilibrio fiscal”, remarcó, el supuesta alusión a las leyes para dar financiamiento a los jubilados, a la discapacidad y a las universidades.

En la semana previa a la celebración del Día del Periodista, el Presidente no se privó de seguir su guerra dialéctica contra el periodismo : "Nunca en la historia argentina hubo un spread (brecha) tan grande entre lo que estaba ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios de comunicación”, sentenció.

En este contexto, el mandatario ponderó el modelo que lleva adelante su administración: "la economía se viene expandiendo a un ritmo del 5% anual”, mientras que el Gobierno logró alcanzar “los índices de criminalidad más bajos de la historia” y, además, “terminamos con los gerentes de la pobreza”, al hacer referencia a la baja de los planes sociales y de la intermediación que ejercían las organizaciones sociales sobre los mismos.

Indicó que “Argentina es uno de los países que más ha crecido en Latinoamérica en 2025 y el que más va a crecer en los próximos años”, según estimaciones de diferentes organismos, y aseguró que el país “ya tiene indicadores fiscales para ser digno de tener una calificación muchísimo mejor”.

Antes de la disertación del primer mandatario, el ministro de Economía, "Toto" Caputo, intentó llevar tranquilidad a unos 300 empresarios que participaron de la 12° edición del Latam Economic Forum, organizado por el asesor financiero Darío Epstein, fundador de Research for Traders y asesor del libertario en la campaña presidencial 2023.

Al respecto, el funcionario pronosticó que 2027 será “un año electoral atípico” porque, por primera vez, “la economía se va a llevar puesta la política”, y que el presidente Milei ganará las elecciones “cómodamente”. Es decir, le restó chances a que surja una opción competitiva de centro-derecha, en momentos en que Mauricio Macri coquetea con una nueva candidatura, o que el peronismo pueda llegar a los comicios con serias chances de disputarle la presidencia al libertario.

Fuente: Clarín