Mezclar miel con sal marina: por qué lo recomiendan y los 4 usos que se le puede dar

La miel es uno de los alimentos más versátiles que se pueden tener en la alacena. Su combinación con el té, con el queso crema para untar en las tostadas o con las frutas es muy conocida. Lo que la mayoría ignora es que se la puede mezclar con sal marina para obtener múltiples beneficios para la salud .

Si bien son dos elementos que no parecen tener mucha relación entre sí, expertos en bienestar personal y cuidado del cuerpo recomiendan consumirlos en simultáneo. La sal marina aporta sodio y otros minerales, mientras que la miel da azúcares rápidos y pequeñas cantidades de antioxidantes.

Su aporte de beneficios es tan amplio que abarca desde hidratación y energía hasta remedios caseros para conciliar el sueño o para cuidar la piel y elevar las defensas. No obstante, siempre se recomienda primero consultar con un médico para no excederse en las cantidades , sobre todo en el consumo de sal marina.

En el ámbito del bienestar natural, muchas combinaciones simples ganaron popularidad por los beneficios que aportan al organismo. Una de las que más revuelo causó es la mezcla de miel con sal marina, utilizada tanto para mejorar la hidratación como para favorecer el descanso y recuperar energía.

Uno de los usos más frecuentes de esta combinación está relacionado con la hidratación y el rendimiento físico . Muchas personas la consumen antes o después de entrenar porque ayuda a reponer electrolitos y aportar energía rápida. Incluso suele mezclarse con agua tibia y unas gotas de limón para crear una bebida rehidratante casera similar a las bebidas deportivas isotónicas.

Otro de los motivos por los que aconsejan mezclar miel con sal marina es su posible efecto sobre el descanso nocturno. La primera puede contribuir a mantener estables los niveles de glucosa durante la noche, mientras que la sal ayuda al equilibrio mineral del organismo. Algunas personas consumen una pequeña cantidad antes de dormir para favorecer un sueño más profundo y reducir las posibilidades de padecer insomnio .

La mezcla también se utiliza en tratamientos caseros para el cuidado de la piel. Combinada en mayores proporciones, funciona como exfoliante natural porque ayuda a remover células muertas y deja la piel más suave. Además, tanto la miel como la sal poseen propiedades antibacterianas y antioxidantes , por lo que muchas personas consideran que esta preparación puede colaborar con el sistema inmunológico y ayudar a combatir el estrés y el cansancio diario.

La mezcla de miel y sal marina puede prepararse de distintas maneras según el uso que se le quiera dar. Una de las formas más comunes es combinar una cucharadita de miel natural con una pequeña pizca de sal marina. Esta preparación suele consumirse antes de realizar actividad física para aportar energía rápida y ayudar a mantener la hidratación del cuerpo durante el entrenamiento.

Para favorecer el descanso nocturno, muchas personas utilizan la misma mezcla antes de dormir. Se recomienda colocarla debajo de la lengua durante unos segundos antes de tragarla, ya que de esa manera la absorción resulta más rápida. La combinación busca aportar azúcares naturales y minerales que colaboren con la relajación y el equilibrio del organismo durante la noche.

En caso de que se quieran aprovechar sus beneficios dermatológicos, se debe mezclar miel con sal marina en partes iguales hasta lograr una textura espesa que le dará forma a un exfoliante natural . Luego hay que masajear suavemente sobre la piel húmeda para ayudar a remover células muertas y dejar una sensación más suave y limpia.

Fuente: TN