Mezclar leche fría y miel: para que sirve y cuándo recomiendan usarlo

Los métodos naturales cada vez ganan más terreno para tratar diversos problemas físicos. En esa línea, mezclar leche fría y miel resulta una excelente alternativa. Para qué sirve y en qué parte del rostro recomiendan aplicar.

Estos dos productos que siempre hay en casa son la mejor combinación para tratar las ojeras y hacer que desaparezcan de la cara muy rápido. Los expertos recomiendan aplicarla sobre los ojos con discos de algodón.

La mezcla de leche fría y miel calma a la piel y además la nutre . Hay que aplicarla con pequeños discos de algodón sobre los ojos durante 15 minutos. Luego se debe enjuagar bien, con mucha suavidad, para que haga efecto.

Cómo preparar y aplicar la mezcla de leche fría y miel para solucionar el problema de las ojeras:

Esta mezcla tiene tanta efectividad para combatir las ojeras porque el frío de la leche contrae los vasos sanguíneos, disminuyendo las bolsas. Por otro lado, el ácido láctico actúa como un suave agente aclarador que hace que las manchas vayan desapareciendo . El aporte de la miel hidrata y suaviza la piel de la zona, que es muy delicada.

La constancia es clave para que se vean los resultados esperados. Los expertos recomiendan aplicar esta mezcla de leche fría y miel con regularidad . Lo ideal es hacerlo una vez por semana o cuando se perciba la vista cansada.

Un consejo importante es lavarse bien los ojos antes de aplicarse la mezcla. Si se tiene la piel muy sensible, lo mejor es probar en una zona pequeña antes de hacerlo en todo el contorno de los ojos.

Las ojeras son manchas oscuras, azuladas o violáceas , que aparecen debajo de los párpados inferiores y generan un aspecto de cansancio o fatiga. El origen de esta afección es la dilatación de los vasos sanguíneos, la hiperpigmentación o el adelgazamiento de la piel en esa zona . Esto hace que trasluzca la circulación sanguínea.

Tener ojeras es un inconveniente importante para quienes trabajan en contacto con gente, porque transmiten sensación de fatiga y dan un aspecto de estar desaliñado o mal dormido .

Las causas de las ojeras son múltiples:

Además de la mezcla de leche fría y miel , hay otras soluciones naturales para las ojeras. Una de ellas consiste en recurrir al pepino , una verdura que tiene un efecto refrescante y ayuda a reducir la hinchazón.

Se deben colocar rodajas de pepino frío sobre los ojos durante 10 minutos para que los antioxidantes y la vitamina K mejoren la circulación alrededor de los ojos y reduzcan la dilatación de los vasos sanguíneos.

Otro recurso efectivo es el jugo de papas crudas . Hay que rallar una papa, sacarle todo el jugo y aplicarlo con un algodón debajo de los ojos. Se debe dejar actuar unos 15 minutos y luego enjuagar suavemente. Los agentes blanqueadores naturales y la vitamina C del tubérculo ayudarán a combatir las ojeras .

La opción de hojas de menta trituradas también es muy recomendada en la lucha contra las molestas ojeras . Hay que aplicar la pasta debajo de los ojos durante 10 minutos y enjuagar para que la hinchazón vaya desapareciendo.

Tanto el método de la mezcla de leche fría y miel como los demás remedios naturales para erradicar las ojeras deben combinarse con hábitos saludables y un descanso adecuado.

Fuente: TN