Mezclar aceite de oliva, cáscara de limón y canela: para qué sirve y cuándo conviene usarlo

Cada vez son más que buscan trucos caseros para implementar en el hogar y dejar de lado los productos químicos. En este marco, existe una mezcla que es muy efectiva y tiene distintos beneficios: la de aceite de oliva , cáscara de limón y canela .

La clave está en cómo se complementan estos tres ingredientes. El aceite de oliva es la base, ya que al ser denso y estable, retiene los aromas y los libera de a poco , mucho más que el agua. Así, el perfume dura más tiempo en el ambiente.

Por otro lado, la cáscara de limón suma ese toque fresco y cítrico que todos asocian con limpieza. Su secreto es el limoneno, un compuesto natural que, según estudios sobre aceites esenciales, ayuda a neutralizar olores y refrescar el aire .

Por último, la canela aporta calidez y un aroma especiado que equilibra el frescor del limón. El resultado es un perfume suave, persistente y muy agradable, sin necesidad de aerosoles ni fragancias artificiales.

El uso más común de esta mezcla es como ambientador natural . Se puede poner en un frasco abierto o en recipientes decorativos y dejarlo en cualquier rincón de la casa.

Muchas personas eligen este preparado porque evita los compuestos artificiales de los productos comerciales y es apto para quienes son sensibles a los perfumes intensos.

El perfume se va intensificando con el tiempo. Si querés potenciarlo, podés remover la mezcla de vez en cuando o cambiar las cáscaras cuando ya no larguen aroma.

Este ambientador es ideal para quienes buscan opciones naturales, económicas y reutilizables . También es una buena alternativa para personas alérgicas o sensibles a los productos industriales.

Eso sí, hay que tener en cuenta algunas precauciones:

Fuente: TN