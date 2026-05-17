Melconian le restó importancia a la baja de la inflación en abril y advirtió sobre un nuevo “desequilibrio cambiario”

El economista Carlos Melconian aseguró hoy que “es lindo tener el tipo de cambio estable, pero si la inflación sube 2% por mes” el país va a volver a tener “un desequilibrio cambiario” .

En una entrevista con Radio Mitre, Melconian le restó importancia a la baja del índice de inflación en abril, que dio 2,6%, según el Indec . “Falta poner el VAR, uno normal y objetivo. Y la verdad es que no conduce a nada. El índice de precios es diferente a lo que consume la gente”, señaló.

“ Está muy lejos que Argentina pase a ser un país normal, sin inflación . Son muchos años de desastres. La inflación no funciona sola, viene de la mano de la actividad, del dólar, de los salarios. Lo que no está equilibrado, puja por estar equilibrado”, afirmó el ex presidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Se ha cometido un grave error comunicacional, en prometer algo rápido , que no se podía hacer rápido, por el desaguisado anterior y por la dificultad de hacer un plan económico integral. Por eso los últimos presidentes (Macri y Fernández) no fueron reelectos, porque prometieron algo y no salió“, señaló en referencia a la promesa del presidente Javier Milei de que la inflación va a comenzar con 0 en agosto.

“ Arreglar el tema tarda . Lleva tiempo porque la asimetría inicial con la que empezó este gobierno le hubiera llevado tiempo a cualquiera. Lo que no puede ser es que descalifiquen al que dice que el ‘0, algo’ va a tardar más tiempo. Tenés que tener cuidado con lo que tenés cuando lo que tenés que corregir es un despelote”, afirmó Melconian.

“Esto es una integralidad, vos no podés ir al gimnasio a desarrollar mucho el torso y no las piernas, porque queda asimétrico. Esto vale para la producción. Estos cambios que se vienen dando en el país tienen que estar hecho con mucho cuidado. Estas cosas necesitan integralidad y equilibrio. Es lindo tener el tipo de cambio estable, pero si la inflación sube 2% por mes volvemos a tener un desequilibrio cambiario" , apuntó el economista.

“ Por un fenómeno natural de la Argentina tenemos un ingreso de dólares que evita una crisis . Hay que tener una visión a la distancia, más integral, para tener un equilibrio de estadista, que vea más allá. Esperar a ver cuánto da la inflación es irrelevante porque el que lo sufre lo sufre a lo largo del mes, es una estadística. Acá lo que importa es la solución de los problemas", cerró Melconian.

Fuente: La Nación