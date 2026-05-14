Megaoperativo antinarco en Fuerte Apache: helicópteros, más de 500 policías y 14 allanamientos

Al menos 500 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires participan desde esta madrugada en un megaoperativo de saturación antinarco en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache , ubicado en la localidad bonaerense de Ciudadela, partido de Tres Febrero.

El procedimiento, según indicaron fuentes policiales a Infobae, incluyó, además, allanamientos en 14 búnkers de drogas ubicados dentro del barrio, unos 30 móviles y un helicóptero que sobrevoló la zona desde las primeras horas del día . Por el momento, los resultados del operativo se desconocen.

El procedimiento involucra también a efectivos de diferentes dependencias policiales de la fuerza de seguridad bonaerense y de la Gendarmería Nacional, en sus puestos habituales dentro del complejo habitacional.

“Me levanté por los helicópteros. Fue todo un quilombo. Se cagan a tiros y yo no puedo laburar. El año pasado hubo un megaoperativo, pero la verdad que no sirvió de mucho porque estamos igual. Ya pasó en 2023, 2024, siempre pasa, pero bueno, ahora hay más canales, más noticias, más todo y no sabría qué decir. Ya me acostumbré. De chiquito ya me crié con los tiros, así que ya es costumbre, pero da miedo, obviamente”, dijo un vecino en diálogo con TN.

De acuerdo con lo que trascendió, las acciones de la Policía fueron impulsadas luego de un enfrentamiento ocurrido en el barrio la semana pasada, que dejó varios heridos, entre ellos un vecino del barrio que no tenía relación alguna con el conflicto.

Se trata de un hombre de 68 años que sufrió un disparo en una pierna y tuvo que recibir asistencia médica. El procedimiento continúa y las fuentes oficiales no han informado la cantidad de detenidos ni el material secuestrado .

El tiroteo tuvo lugar el jueves de la semana pasada y estaría vinculado a disputas entre bandas narco por el control del territorio y puntos de venta de droga. En total hubo tres personas heridas.

Según informó el diario bonaerense Primer Plano , fueron más de 30 disparos en distintos sectores del complejo habitacional. Además, resultaron baleados dos jóvenes de 23 y 30 años, que debieron ser internados. Según indicaron fuentes oficiales a ese medio, los dos últimos cuentan con antecedentes penales y son investigados en el marco de la causa .

Esa investigación quedó a cargo de la fiscal Fabiana Ruiz, titular de la Fiscalía N°2 de San Martín.

Fuente: Infobae