“Me medicaron mal”: las reseñas que exponían las irregularidades en la clínica trucha de González Catán

Mientras avanza la investigación por la red de falsos médicos que operaba en González Catán , comenzaron a cobrar relevancia los comentarios que pacientes dejaron en internet sobre la atención en el lugar. Entre denuncias por mala praxis, demoras y situaciones irregulares, varios testimonios parecen anticipar el funcionamiento que ahora investiga la Justicia.

Uno de los mensajes más contundentes, publicado hace seis meses, advirtió: “Me medicaron mal hace un año y sigo pagando las consecuencias con mi salud, malos médicos, títulos sospechosos, algún día lo van a pagar” .

Las reseñas en Google muestran un panorama con múltiples críticas. Algunos usuarios denunciaron desorganización en la atención, largas esperas y fallas administrativas. “Pésima atención, fui con mi papá por la guardia y atendieron a dos personas que vinieron después de nosotros. Cuando fuimos a reclamar nos dijeron que no lo habían puesto en el sistema, ni nos pidieron disculpas. Esperamos 15 minutos más y nos seguían sin llamar, así que nos fuimos y tampoco nos pidieron disculpas. Los chicos y chicas de la recepción parece que están boludeando".

También hubo quejas por demoras excesivas, incluso en casos de prioridad médica. “Embarazada de 37 semanas, que supuestamente tienen prioridad, tengo que estar esperando 3 horas adelante de un baño oloriento” , se quejó otra paciente.

A esto se suman acusaciones más graves. Una usuaria aseguró que un médico “se quiso pasar de manos” durante una consulta. “Fui hacerme atender y me toca un doctor, Aldo creo que se llamaba, se quiso pasar de manos. Salí corriendo, por suerte no pudo llegar a más, estaré realizando las denuncias correspondientes ”, describió.

Por su parte, otro paciente denunció haber pagado una consulta sin recibir solución y ser derivado a otro hospital: “Una lástima que no tengan las herramientas necesarias. Fui con una viruta en el ojo y pagué $23 mil para que me digan ‘andá al Santa Lucía’. Es una pérdida de tiempo y no me devolvieron la plata ”.

Las críticas también apuntan al trato del personal administrativo. “Te ignoran y atienden cuando quieren” , escribió otro usuario sobre los tratos que había en la recepción. En la causa, en total hubo 29 detenidos, aunque solo seis quedaron presos y son considerados los principales responsables.

Fuente: TN