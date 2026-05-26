“Me indigné”: qué declaró el hombre detenido por atacar a golpes al adolescente de Chascomús

Leandro Edgardo Marzzellino (50) , el hombre que fue detenido el fin de semana por golpear salvajemente Kevin Martínez (15) mientras el adolescente era atendido por médicos minutos después de sufrir un violento choque en Chascomús , declaró ante la Justicia y explicó por qué atacó al menor herido.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae , Marzzellino fue indagado el mismo sábado, día de la detención, por la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja , quien tiene a su cargo la investigación.

De acuerdo con lo que señalaron, el hombre dijo que reconoció a Kevin como un chico que supuestamente lo quiso asaltar y por eso decidió cobrarse venganza. Aseguró que “se indignó” y “le comenzó a pegar”. Luego de escuchar su explicación, la Justicia resolvió mantenerlo detenido, acusado del delito de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual .

La detención de Marzzellino fue concretada por efectivos de la DDI Dolores, quienes secuestraron las prendas de vestir que habría utilizado el imputado el día del hecho. En la misma resolución, la fiscal acusó por homicidio culposo al adolescente de 17 años que manejaba la moto en la que circulaba Kevin.

También imputó por incuplimiento de los deberes de funcionario público a los cuatro policías que estaban al momento de la golpiza, a quienes señaló por no impedir que Marzzellino golpeara a Kevin y también por no detenerlo.

Las fuentes consultadas por este medio señalaron que los policías imputados fueron identificados como María Eugenia Ricao , Lucas Bravo , Agustina López y Luis Bell, quienes deberán presentarse a prestar declaración la próxima semana. Las pericias también establecieron que Martínez se encontraba esposado al momento de la golpiza .

El episodio ocurrió el martes 12 de mayo en la zona de Jacarandá y Julián Quintana , en esa localidad bonaerense. Allí, una Honda XR 150 en la que circulaban Kevin (como acompañante) y el adolescente de 17 años chocó contra un Ford Ka conducido por una joven de 25 años. El impacto dejó a los dos menores heridos, quienes viajaban sin casco.

Tras agonizar por más de 24 horas, Kevin murió en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, a donde lo habían trasladado debido a la gravedad de sus heridas. La moto en la que circulaban los menores, de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo.

Este medio pudo saber que el menor de 17 cuenta con un historial delictivo por robos de motos y hurtos, aunque fue sobreseído en varias causas por ser menor de edad . En cuanto a Kevin, las fuentes señalaron que tenía una denuncia previa por amenazas con un elemento punzante.

El caso tomó un giro inesperado después de que Marzzellino apareció en escena. De acuerdo con un video aportado por la familia de Kevin, en el que se registraron los momentos posteriores al accidente, se observa cómo el hombre de 50 años se acercó a asistir al chico herido e inexplicablemente comenzó a golpearlo en la cabeza delante de los médicos, la Policía y varios testigos.

Este medio dio a conocer los fundamentos de la Justicia para acusar a Marzzellino de un delito grave. La resolución judicial reconstruye los motivos que llevaron al magistrado a encuadrar la agresión bajo esa figura y a rechazar el beneficio de eximición de prisión que solicitó la defensa.

De acuerdo con el el juez Christian Gasquet , titular del Juzgado de Garantías Nº 5, “ el imputado debió representarse que, con base en su accionar, podía provocar el resultado muerte , el cual no se concretó dada las graves lesiones sufridas en el accidente anterior, del cual formó parte”.

Gasquet rechazó la calificación principal propuesta por la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja —homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa con dolo directo— y optó por encuadrar provisoriamente el hecho bajo la figura de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual. Es decir, descartó que hubiera una intención directa de matar , pero sostuvo que el acusado debió representarse esa posibilidad.

Para el juez, la agresión de Marzzellino no fue la causa directa de la muerte de Kevin, sino un ataque que incrementó el riesgo sobre una víctima que ya estaba gravemente herida por el choque . Por este motivo, el ataque se encuadró legalmente en grado de tentativa.

Entendió que “la asimetría física , el estado de inmovilidad de la víctima y la gravedad de los golpes en zonas vitales (cuello y cabeza)” permitían sostener, al menos en esta etapa inicial, que Marzzellino debía representarse la posibilidad de provocar la muerte del adolescente.

De acuerdo con la autopsia al cuerpo de Kevin, la lesión más grave fue una “ fractura múltiple de cráneo ” compatible con un impacto de alta intensidad.

El informe médico-legal describió que el joven presentaba “politraumatismos de importancia”, principalmente en el tórax, con un sangrado relevante en esa zona. Sin embargo, los forenses ubicaron como lesión determinante la fractura de cráneo, a la que consideraron “idónea para producir la muerte”. Sobre el mecanismo, la autopsia indicó que era compatible con “el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa”, una formulación que, en el contexto del caso, apunta al impacto del siniestro vial.

No es la primera vez que Marzzellino está en la mira de la Justicia. El hombre, dedicado según registros oficiales a la venta en minimercados, tiene un frondoso historial de antecedentes penales . Como contó este medio, aparece vinculado a un expediente por abuso sexual con acceso carnal iniciado en 2023; a una causa por daño y lesiones leves de abril de 2024; a un episodio de violencia familiar registrado el 6 de abril de 2009; y a otros dos procesos por daño y lesiones leves , uno abierto el 27 de marzo de 2009 y otro de junio de 2010.

Ahora deberá responder por el intento de homicidio de Kevin.

Fuente: Infobae