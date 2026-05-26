Le vaciaron la cuenta con los ahorros para el tratamiento de su hija y descubrió que el ladrón era su propio hermano

La ciudad de Oberá , en la provincia de Misiones , fue escenario de robo tan cruel como impensado, debido a que una vecina denunció que le vaciaron la cuenta bancaria en la que reunía fondos destinados a cubrir el tratamiento médico de su hija. Luego de una minuciosa investigación policial, se confirmó lo que la denunciante jamás hubiera imaginado: el autor de las transferencias no autorizadas resultó ser su propio hermano .

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el episodio salió a la luz este lunes, cuando Carolina, de 26 años, detectó movimientos extraños en sus plataformas financieras digitales y verificó que el dinero ahorrado ya no estaba disponible. Según consta en la denuncia, entre el 23 y el 25 de mayo se ejecutaron 15 transferencias no autorizadas por un total de 330 mil pesos , todas dirigidas a la cuenta de un tercero.

La preocupación de la joven madre llevó a que la causa recayera de inmediato en el Comando Radioeléctrico Zona Centro de Oberá, que junto a personal especializado en Cibercrimen inició un relevamiento sobre los movimientos y rastreó el recorrido del dinero . Los peritajes permitieron identificar el mecanismo utilizado para acceder a las cuentas y reconstruir la secuencia de las operaciones.

La pesquisa avanzó rápidamente hasta señalar como principal sospechoso a Cristian Alejandro S. , de 30 años, quien para sorpresa de los investigadores -y de la propia denunciante- es hermano de la víctima. Con estos elementos, los uniformados realizaron recorridas en las inmediaciones de su domicilio y lograron ubicarlo y detenerlo en pocas horas.

Según confiaron fuentes del caso a este medio, el hombre ya registraba antecedentes por delitos contra la propiedad , lo que facilitó su identificación durante el proceso investigativo. Tras su detención, fue alojado en sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, la causa continúa abierta para determinar el destino final de los fondos sustraídos y esclarecer si hubo participación de terceros en la maniobra.

Fuente: Infobae