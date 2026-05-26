IMPACTANTE CHOQUE EN RUTA 11: un auto quedó "abrazado" a una columna de alumbrado

ZONALES





Un impactante siniestro vial ocurrió cerca de las 10 de este martes, cuando (por razones que aún son motivo de investigación) dos vehículos particulares sufrieron un violento choque en la zona de Santa Elena.





El accidente sucedió sobre la ruta 11, en la entrada del partido de Mar Chiquita y, a raíz del fuerte golpe, un Chevrolet Corsa terminó abollado, completamente doblado y "abrazado" a una columna de alumbrado público del boulevard.

Los ocupantes del coche fueron trasladados en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).





En el lugar trabajan dotaciones de bomberos y personal policial, junto con agentes de Tránsito para ordenar la circulación sobre la ruta.