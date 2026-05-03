Mauricio Macri toma más distancia del Gobierno y ya no descarta ser candidato en 2027

“Algo cambió en las últimas semanas… Mauricio está con ganas de recorrer el país, ya no dice que está retirado y cada vez lo escucho más preocupado por lo que está pasando, pero sabe que hasta noviembre o diciembre tiene tiempo para decidir”. Mauricio es Macri y la explicación le pertenece a uno de sus más leales colaboradores que se entusiasma con la posibilidad de que el líder del PRO se decida a anotarse en la carrera presidencial rumbo a 2027 en medio de una creciente confrontación con La Libertad Avanza y diferencias públicas cada vez más notorias.

Quienes rodean a Macri consideran que hubo algunos hechos concretos que generaron un cambio de chip en el líder del PRO, que a diferencia de lo que repetía hasta hace algunos meses hoy “no” descarta ser candidato a Presidente , como reconoció su mano derecha el diputado Fernando de Andreis en distintas entrevistas.

El episodio más visible que motorizó a Macri fue la cena con Paolo Rocca , en la que el mandamás de Techint le pidió que compita el año próximo. Ese encuentro le puso el sello concreto a comentarios informales que venía escuchando en los últimos tiempos de parte de empresarios de primera línea con los que incluso supo mantener diferencias cuando se sentó en el Sillón de Rivadavia. “Lo quieren de vuelta tipos que le criticaban casi todo”, celebran en su entorno.

Es cierto que las quejas que transmiten los empresarios son compartidas desde hace un largo rato . “Nos dicen que en economía son libertarios pero en el resto se parecen mucho al kirchnerismo, y la vista de lo que se está viendo no están tan equivocados”. Ahora, apuntan, se sumaron otros aspectos, como los pliegos para cubrir más de un centenar de cargos de jueces, con varios nombres que integraron la agrupación Justicia Legítima ó fueron cercanos a la ex procuradora general Alejandro Gils Carbó.

Pero a la coincidencia con el Círculo Rojo en la preocupación por el avance de la administración de Javier Milei contra ciertos valores republicanos se sumaron dudas en torno al rumbo económico . Para Macri, el plan no soporta los temblores políticos a los que se expone el Gobierno con el manejo de la política de Karina Milei y, a diferencia de lo que impulsó los primeros dos años de mandato libertario, tampoco luce tan convencido de firmar un acuerdo.

“ La economía de Toto no resiste el internismo caótico ”, dicen cerca suyo. En efecto, en la mesa política del Gobierno son varios los que consideran necesario no dividir el voto antikirchnerista de cara a 2027 y, en consecuencia, pregonan que LLA y el PRO hagan una alianza como en las pasadas Legislativas nacionales. Pero en el macrismo son realistas y, más allá de las diferencias republicanas, advierten que todos los movimientos de Karina , en especial en la Ciudad, van a contramano de esa idea.

“Ella quiere matar políticamente a todos los que no se le someten”, apuntan. Y ponen como ejemplo al más reciente herido de la interna libertaria, el asesor presidencial Santiago Caputo : “Rompió el triángulo de hierro de su hermano porque no quiere que le discutan nada, ¿por qué haría un acuerdo sensato con nosotros?”, interpelan.

El diagnóstico no es menor. Tiene que ver con parte del combustible que lleva a Macri a preparar al PRO como alternativa . “Karina manda a Pilar Ramírez a pegarnos en la Ciudad hasta en el momento más crítico, es imposible pensar en que nos van a respetar el distrito”, apunta un histórico del PRO.

El vínculo en la Provincia, donde el rival común es el kirchnerismo, no atraviesa la misma crisis pero son varios los que alertan que la predilección de Karina por el armador Sebastián Pareja llevará a que obture la postulación de Diego Santilli.

Si bien tienen presente que el escenario ideal para Macri sería encontrar un delfín que quiera liderar la boleta para que el PRO sea “el próximo paso”, sus colaboradores saben que en esa tarea todavía no tuvo eco. Los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) no quieren -ni pueden desde lo económico- afrontar una pelea sin tregua con la Casa Rosada y ya se bajaron. Lo mismo ocurre con dos de sus ex ministros a los que el propio Macri estaría dispuesto a acompañar por todo el país.

Con todo, sus movimientos revitalizaron al partido amarillo tras la grave crisis interna que sufrió desde la puja para las PASO en 2023 entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. A propósito de este último, hay quienes insisten en la idea de abrirle una PASO contra Jorge Macri en la Ciudad.

Es que la etapa de expulsiones, coinciden en el PRO, se terminó. La sangría de dirigentes que se fueron al Poder Ejecutivo o que saltaron desde el Legislativo en todos los niveles obligó a barajar y dar de nuevo.

Macri mantiene cerca suyo a De Andreis, a su ex secretario y legislador Darío Nieto, a los armadores territoriales Ezequiel Sabor y Ezequiel Jarvis. Consulta a Daniel “El Tano” Angelici y recibe informes periódicos de María Eugenia Vidal, desde la Fundación Pensar.

Antes de partir el jueves pasado rumbo a España con sus hijos, Macri confirmó los próximos pasos que a su regreso al país -luego de dos escalas por trabajo que hará en Egipto y México- dará en su objetivo de reconstruir al PRO . Planea una visita a Mendoza, donde podría reunirse con Alfredo Cornejo, y en junio pasará por Santa Fe y Entre Ríos, tierra gobernada por Frigerio.

En el entorno del ex Presidente señalan que tal vez allí surja un nuevo matiz (¿en lo económico?) con el oficialismo, pero nadie espera que Macri defina su situación en el corto plazo. “Falta mucho y llegado el caso Mauricio no necesita instalarse para hacer campaña”, repiten. Uno de sus hombres más cercanos graficó ante Clarín su expectativa: “Sólo él en su cabeza sabe qué va a hacer, pero si me obligás a apostar todos mis ahorros, juego que va a ser candidato”.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín