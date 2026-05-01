Mató a su amigo porque le hizo una broma mientras jugaban al truco y quedó al borde de recibir perpetua

Un jurado popular en Neuquén declaró a Juan Pedro Cides penalmente responsable por el asesinato de Franco Daniel Ramírez , de 25 años, durante un partido de truco que se descontroló tras una broma.

Era la madrugada del 1 de junio de 2025, en una casa del barrio 114 Viviendas. Según reconstruyó la fiscal Laura Pizzipaulo , la secuencia fatal se desencadenó, mientras ambos tomaban alcohol, por un chiste en medio del juego de cartas.

En ese escenario, Cides se enfureció, sacó un arma blanca y apuñaló a Ramírez a la altura del corazón, provocándole la muerte en el acto.

La fiscal Pizzipaulo sostuvo que se trató de “un ataque súbito y a traición”. Además, remarcó que Ramírez estaba en estado de ebriedad , lo que lo dejó en una situación de clara vulnerabilidad frente a su agresor.

Durante el debate, declararon testigos presenciales, peritos y se sumó prueba documental y científica. El Ministerio Público Fiscal (MPF) sostuvo la acusación de homicidio agravado por alevosía , en carácter de autor, y el jurado popular avaló esa calificación.

La conclusión de los 12 ciudadanos fue unánime : Cides fue encontrado culpable de “homicidio por alevosía” y quedó a un paso de recibir una condena a prisión perpetua , ya que la alevosía es un agravante que eleva la pena máxima.

Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para el juicio de cesura , donde se determinará la pena definitiva.

Franco Ramírez, la víctima, tenía 30 años y una hija de 12. “Era un gran padre. Y eso es algo con lo que nuestra familia va a convivir para siempre: esa pequeña va a crecer con su papi, como le decía ella, solamente en fotos ”, lamentó su hermano Sebastián , en diálogo con La Mañana de Neuquén.

Fuente: TN