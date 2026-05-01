Trabajó en un casamiento, despidió a un amigo en un velorio, se quedó dormido y chocó contra un poste en Núñez

Un fuerte choque en la intersección de Avenida Cabildo y Del Río, en el barrio porteño de Núñez, tuvo como protagonista al conductor de un Ford Focus, quien perdió el control de su vehículo, realizó una maniobra brusca y terminó impactando contra un poste de la vereda.

El auto cruzado bloqueó casi la totalidad de la avenida, situación que generó una complicación vehicular en la zona durante la madrugada de este viernes. Sin embargo, lo que comenzó como una crónica vial más, tomó un giro dramático y tenso cuando el hombre que manejaba el Focus rompió el silencio.

Al ser consultado sobre su estado de salud, el hombre confirmó que estaba ileso, pero que su estado anímico era crítico tras una seguidilla de eventos.

“Trabajé en el casamiento, de ahí al velorio. Y me dormí” , confesó con la voz quebrada por el agotamiento en diálogo con LN+ . El hombre explicó que venía de despedir a un allegado en una situación traumática: “Era una persona a la que le trasplantaron un riñón, estaba todo bien, pero le subió la presión, tuvo un paro cardíaco y falleció”.

La vulnerabilidad del conductor se transformó rápidamente en indignación ante la presencia de las cámaras. Al ser consciente de la exposición mediática del accidente, lanzó una respuesta tajante y cargada de bronca: “ Mi familia no sabe nada, se va a enterar ahora por ustedes , que no tienen otra cosa que hacer que estar grabando esta pel...”.

Mientras el servicio del Metrobús opera con normalidad, la traza principal de Avenida Cabildo continúa afectada por el vehículo.

Fuente: TN