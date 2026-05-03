Más ajustes en Provincia: desde este lunes se aplica una suba extraordinaria del boleto de colectivos en todo el GBA

No hay héroes en este infierno. Si un Estado no genera plata para pagar los gastos corrientes, tiene que bajar gastos, endeudarse o aumentar impuestos o tarifas. O quizás, crear una nueva moneda como los Patacones. Trascartón, si hay inflación se calienta aún más el infierno.

Axel Kicillof se entusiasma con una retórica progresista antimileista de Estado todopoderoso en su pelea para, primero, ganarse el status de jefe de la oposición, imponiéndose al repudió visceral de Máximo y Cristina Kirchner. Objetivo: ser candidato a Presidente en 2027 del PJ unificado.

Pero a diferencia de Sergio Massa, el Gobernador bonarense no puede fabricar billetes que más temprano que tarde el aumento de precios se los termina de deglutir. Tampoco la tiene fácil con la toma de deuda, aunque para el binomio 2025/26 logró una autorización de la Legislatura para endeudarse en casi US$4.000 millones , con la promesa de que la mayoría de esa montaña de plata se use para pagar deudas pasadas (rollover) que el PJ le endilga a María Eugenia Vidal.

Más allá del relato edulcorado, Kicillof no come pasto y entiende que cualquier intensión de sortear las zancadillas de La Cámpora y ser presidenciable recae en que no burbujee la hoguera de 700.000 empleados bonaerenses que cobran de su Gobierno.

El presidente Javier Milei torea con que la plata no alcanza. T ampoco les alcanza a los gobernadores e intendentes. Motosierra para todos y todas . La administración bonaerense tuvo que reforzar su línea de flotación con la suspensión del programa MESA: una ayuda alimentaria que llegaba más de 2.000.000 de familias con chicos en escuelas públicas.

Desde este lunes, viajar en colectivo será bastante más caro. En todas las líneas provinciales, desde la 200 a la 499, se aplicará un un aumento del 11.16% . El mismo porcentaje subirán las líneas municipales del Conurbano, desde la 500 en adelante.

"Nosotros (por la Provincia) venimos con un aumento sostenido del 2%+IPC (Indice de Precios al Consumidor) desde marzo 2025, con algunos aumentos extraordinarios, cómo será el de este mes. Es decir, el 2%+ipc que da 5,4% y un montó extra por la suba del combustible entre noviembre y abril , que fue por encima del 23% pero nosotros sólo trasladamos lo mínimo e indispensable", le explica a Clarín un importante funcionario del Gabinete bonaerense.

El petróleo, en ebullición por la guerra entre EE.UU e Irán, impacta en la estructura de costos de los colectivos (gasoil) en un 20%. El aumento, solo en el GBA, afecta a más de 1.5 millón de pasajeros diarios.

Desde la asunción de Milei, desde La Plata aseguran que se propusieron no recortar los subsidios al transporte para mantener el precio del boleto de colectivo. Durante el 2024 y el primer trimestre del 25, no hubo grandes subas de tarifas. Y no se bajaron los subsidios.

Pero hubo inflación y ajustes históricos en la coparticipación que recibe la Provincia de parte de Nación, lo que no significa que la administración provincial no sólo no haya bajado gastos si no que los subió, como el número de empleados, en casi 70.000 nuevos empleados. La coparticipación nacional explica el 50% del presupuesto bonaerense.

Como pasa en las líneas nacionales que unen Provincia con Capital, cruzando la General Paz o el Riachuelo, la situación es crítica. Dos grandes jugadores con cientos de unidades transitando el AMBA reconocen ante este diario que tuvieron que espaciar las frecuencias y dejar viejas unidades al no tener plata para repararlas.

"Es cierto que Provincia no nos cortó el subsidio pero si nos escatima los pagos. Además, y lo más grave, no nos reconocen los mayores costos a pesar de una inflación que lejos de desacelerarse viene aumentado hace meses. La frutilla del postre es la disparada del precio del gasoil por la guerra", coinciden, palabra más palabra menos, ambos empresarios con muchos años en el rubro.

Los números nunca son tristes, lo que no tienen es remedio: desde marzo de 2025, el colectivo para los bonaerenses subió 77,41% , con una tarifa para la Primera Sección del GBA en $371,13. En diciembre terminó costando $658,44. Desde este lunes, el boleto mínimo se acerca a los $740, la mitad de un dólar.

Editor jefe de la sección Zonales

Fuente: Clarín