El Gobierno reabre la Sala de Periodistas de Casa Rosada pero mantiene el suspenso sobre la conferencia de Adorni

Un día después de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa , el Gobierno reabrirá la Sala de Periodistas de Casa Rosada. No esta´confirmada en cambio para este lunes, en tanto, el regreso de Manuel Adorni a las conferencias de prensa. "Si se llega a preparar todo sí pero si no será el martes ", explicaron en el entorno del ministro coordinador.

Esa ambigüedad se vincula también a la forma en la que el Ejecutivo decidió reabrir la Sala de Prensa después de la denuncia que Casa Militar -que depende de la Secretaría General de Karina Milei - presentó en la Justicia contra TN por presunto espionaje.

Nada se explicó sobre el devenir tribunalicio de esa presentación aunque este domingo Javier Milei volvió a embestir contra la periodista que conduce el ciclo en el que se transmitieron las imágenes tomadas por un acreditado con anteojos inteligentes. "(Luciana) Geuna basura mentirosa" , descargó su furia a través de su cuenta de X al hacerse eco de las declaraciones de la conductora en Canal 13 en la que refería que "no era la idea hacer una cámara oculta" en la Casa Rosada y que tenían permiso para tomar las imágenes.

GEUNA BASURA MENTIROSA. https://t.co/Fx8lfh36Ws

Está claro que la animosidad del Gobierno contra la prensa no va a cambiar pero sí en lo más alto del poder tomaron nota del impacto internacional del cierre de la Sala de Periodistas y de los últimos ataques del primer mandatario contra los medios. En principio, aún no fueron contestadas las reacreditaciones a los medios apostados en Balcarce 50 y se sospecha que habría más limitaciones para la prensa dentro del palacio presidencial.

Como sea, la "nueva normalidad" que busca el Ejecutivo a partir de esta semana tendrá un objetivo claro: salir del pantano en el que los metió las desventuras judiciales de Adorni. Es por eso que el ministro coordinador volverá a mostrarse con los periodistas acreditados tras la accidentada conferencia del 25 de marzo en la que se mostró agresivo y no pudo dar explicaciones sobre sus viajes y su incremento patrimonial. Este domingo Clarín dio detalles sobre la travesía que la familia Adorni disfrutó en 2024 en el Hotel Llao Llao, de Bariloche, que ascendió a unos $9.104.769,97: en ese momento el funcionario era sólo vocero y cobraba unos $3 millones y su esposa era monotributista.

Si bien hacia afuera en el Gobierno se mostraron satisfechos por la performance del jefe de gabinete en su informe ante la Cámara de Diputados , no descartan que el capítulo judicial pueda arrojar más novedades sobre la controversia. Su posible citación para declarar ante Ariel Lijo en Comodoro Py , que sigue el expediente sobre presunto enriquecimiento ilícito, genera incertidumbre. En la semana Clarín informó que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , principal competidor del juez federal para conseguir acuerdos para ocupar la silla de la Procurador General , renunció a su cargo como jefe de los fiscales porteños (tenía licencia desde su ingreso al Ejecutivo).

Como parte de esta estrategia para desviar la atención sobre el ministro coordinador, el Gobierno cavila de qué forma denunciara al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por presunto espionaje luego que el miércoles, en plena sesión informativa en el recinto de la Cámara baja, diera pistas sobre la cotidianidad de Bettina Angeletti , la esposa del ministro coordinador, al hacer referencia a los lugares a los que la acompañaba la custodia de la Policía Federal. En principio, serían los abogados del Ministerio de Seguridad los encargados de la denuncia, pero este domingo aún no había confirmación sobre cuándo se concretaría la misma.

Por su parte, Tailhade dijo a radio Con Vos que lo tiene sin cuidado la denuncia del oficialismo pero, además, aportó una supuesta actividad, hasta ahora desconocida, del viaje que la familia Adorni realizó en febrero a Punta del Este aprovechando los feriados de Carnaval. "Fue a dar una charla para empresarios a la Torre Trump a mil dolares por cabeza. El lunes lo voy a intentar cerrar", mencionó, en referencia a que podría acreditar mayor información sobre lo sucedido.

Esa información también fue sugerida por la diputada Marcela Pagano, una de las denunciantes de Adorni por enriquecimiento ilícito -el miércoles se ausentó del debate de Diputados porque se presentó en el juzgado de Lijo para ampliar su denuncia y declarar como testigo-, que la semana pasada instó a Adorni a detallar supuestas reuniones en España con empresarios, en tertulias organizadas por la escritora Pilar Rahola. "Todavía estás a tiempo de contarla vos antes de que la cuente la Justicia. El pueblo argentino no necesita un Jefe de Gabinete que se esconda detrás de un informe de gestión. Necesita la verdad. Y la verdad, Manuel, te la va a sacar la Justicia", apuntó.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín